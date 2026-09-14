泰國破戒僧｜女事主為失婚破產前校花　搭上住持大翻身

泰國知名佛寺「佛泰沙旺寺」近日爆發震驚各界宗教醜聞，一名66歲前住持涉嫌侵佔逾9,200萬泰銖（約2,176萬港元）公款，還與一名外貌姣好女信徒在寺內發生關係，過程被閉路電視拍下，而這名女信徒曾是頂尖大學啦啦隊校花。
綜合泰媒報道，這名女信徒蓬雅薇（Sika Ae）外型亮麗，曾是備受矚目的風雲校花，但她在畢業後歷經結婚生子、遭前夫騙光財產而破產，約3年前因人生低潮頻繁前往寺廟尋求心靈寄託，結識住持龍婆卓（Luang Pho Choti），兩人越走越近，關係匪淺。
資產總值高達7.23億
警方指出，龍婆卓於7月中旬遭匿名舉報，指他涉嫌行為不當及濫用寺廟資金，調查後發現，寺方名義下有兩筆巨額款項疑似流向不明。
警方隨即前往蓬雅薇住處搜索，赫然找到359萬泰銖（約85萬港元）現金，以及35面純金佛牌、重達1.4公斤的黃金金條與飾品，以及大量的土地所有權狀、銀行存摺和投資保單，兩人名下被查封的資產總值高達7.23億泰銖（約1.71億港元）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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