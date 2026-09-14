泰國破戒僧｜女事主為失婚破產前校花　搭上住持大翻身

泰國知名佛寺「佛泰沙旺寺」近日爆發震驚各界宗教醜聞，一名66歲前住持涉嫌侵佔逾9,200萬泰銖（約2,176萬港元）公款，還與一名外貌姣好女信徒在寺內發生關係，過程被閉路電視拍下，而這名女信徒曾是頂尖大學啦啦隊校花。

綜合泰媒報道，這名女信徒蓬雅薇（Sika Ae）外型亮麗，曾是備受矚目的風雲校花，但她在畢業後歷經結婚生子、遭前夫騙光財產而破產，約3年前因人生低潮頻繁前往寺廟尋求心靈寄託，結識住持龍婆卓（Luang Pho Choti），兩人越走越近，關係匪淺。