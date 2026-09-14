蒙古58歲總統視察部隊技癢　即場連做20下100公斤臥推

綜合外媒報道，這段影片由蒙古政策顧問達瓦尼亞姆（Davaadorj Davaanyam）上傳至IG，只見呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）走到臥推器材前，脫下西裝外套後，隨即躺下開始推舉，過程中動作相當穩定，完成20下後才停手，讓現場官兵看得佩服不已。

蒙古總統呼日勒蘇赫近日視察部隊，意外展現驚人臂力，他看到官兵正在做重量訓練，突然興起脫下西裝外套，當場挑戰100公斤臥推，並連續完成20下，畫面曝光引發熱議。

2021年6月當選總統

影片上傳網絡立即吸引大批網友點閱，不少人對這名總統的體能大感佩服，留言直呼「請尊重可汗，這可是能一路打到歐洲去的民族」、「都當總統了還能維持這種身材，太猛了」。

根據資料，58歲的呼日勒蘇赫生於蒙古首都烏蘭巴托市，畢業於蒙古高等軍事學校，後曾赴日本東京、廣島學習行政及議會課程，2000年畢業於蒙古國立大學法律高等學院。2017年曾任蒙古總理，但2021年1月因新冠疫情疏忽辭職，但於同年6月總統大選勝選，當選為蒙古第6任總統迄今。