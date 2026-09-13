持「辣椒粉」打劫銀行 印男戴面具追著職員狂撒辣椒粉(有片)

印度一名男子奇招打劫銀行，他戴著面具手持一袋辣椒粉，向櫃狂撒辣椒粉；職員慌忙躲避，他還追著他們一路追一路撒辣椒粉，竟讓他得逞劫走了約3.7萬港元現金。不過，他於數小時內被警員逮住，最終難逃法網。

趁職員躲在一角拿走櫃枱現金

這完瘋癲搶劫發生在馬哈拉施特拉邦納格浦爾區的印度國家銀行分行，於下午6時左右，28歲匪徒Suraj Borker闖入銀行。由於櫃枱採取開放式，沒有任何遮擋，職員突遭撒辣椒粉，被殺個措手不及，臉眼中招。有職員奔離躲避，Borker追著他們撒辣椒粉，他趁職員躲在一角時，快速踴進櫃枱裡面拿走約3.7萬港元現金，然後逃離。

受到驚嚇的銀行職員鎮定下來並追出銀行外，但Borker已走遠。警方接報後檢視附近的閉路電視，成功追蹤到Borker的下落，於數小時後拘捕他，並取回所有被劫現金。警方指，他因為在股票市場投資損手而欠債，驅使他打劫銀行，並正調查是否有其他人參與今次打劫。