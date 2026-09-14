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出版：2026-Sep-14 09:45
更新：2026-Sep-14 09:45

西藏尼泊爾泥石流｜尼男被困九天　靠飲泥水及唸真言支撐

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薩11日在姊姊租的公寓裡接受採訪。（圖／路透社）

薩11日在姊姊租的公寓裡接受採訪。（圖／路透社）

尼泊爾上月底遭受泥石流重創，傷亡慘重，其中一名30歲男子受困9天奇蹟獲救，他透露自己靠喝洪水及山壁滲出的水維生，並狂念印度教「摩訶真言」（Maha Mantra）撐下去。

長時間閉着雙眼

《路透社》報道，這名男子薩（Sanjay Sah）當時受困於上特里蘇里3A水力發電站（Upper Trishuli 3A Hydropower Station）隧道內，他透露，水電站被沖垮後，原本熟悉的隧道徹底變樣，設備遭沖走、箱子散落各處，牆壁倒塌，大量泥沙與碎片堆積成坑洞。他不時撞到障礙物、被碎片割傷，甚至有破裂的燈管及其他物品刺穿腳部。

薩說，他害怕滑倒或撞到尖銳物品，眼睛可能受傷，因此長時間閉着雙眼：「反覆這樣做之後，我甚至變得很難再睜開眼睛。」更危急的是，他完全沒有食物，只能靠喝洪水及從山岩滲出的水維持生命。面對黑暗、飢餓與未知的死亡威脅，薩選擇不讓恐懼擊垮自己，反覆誦念印度教克里希那（Krishna）信仰中的「摩訶真言」（Maha Mantra）。

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「我不是一個人」

薩表示，這個信仰儀式帶給他一種精神力量：「我沒有感到害怕，反而覺得平靜、放鬆。」薩說，他的妻子26歲，還有一名僅2歲的女兒：「我一直告訴自己，我不是一個人，外面的家人一定正在承受巨大的痛苦。」

最終，薩在受困9天後，在第10天獲救，但他根本不知道時間已經過了這麼久。「我完全失去了時間概念，感覺自己像活在另一個世界。」他說，原本以為只過了2、3天，得知實際已經10天時：「我非常震驚。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社) 西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社) 西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社) 西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社) 西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社) 西藏尼泊爾泥石流｜國務院新聞辦會同外交部組織境外傳媒到西藏吉隆泥石流災害現場採訪。原本五層高的吉隆口岸已經消失，唯一仍然能夠見到的是附近一座水塔的一部分(路透社)
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