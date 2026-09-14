美國路州連環斬人案致4死　疑犯涉多宗同類案件屢獲釋

綜合美媒報道，警方表示，當晚在當地多處住宅內發現「多名死亡受害者」，同時找到一名身受刀傷的未成年人，這名孩童被緊急送往醫院，目前情況危急，正在與死神搏鬥。報道指出，警方很快鎖定47歲的男子索萊特（Kaegan Jude Solet）涉嫌重大，並展開大規模搜索，目前警方仍在釐清每名受害者與疑犯之間的關係，以及案件確切犯案經過。

美國路易斯安那州驚傳恐怖連環刺殺案，警方在住宅區接連發現多名死者，另有一名孩童身中刀傷、命危送醫，至少4人已死亡，警方鎖定一名47歲男子嫌疑重大。

其中包括一宗致死案件

報道表示，根據警方資料顯示，索萊特過去10年間曾因多宗涉及刺刀或持刀攻擊的案件遭逮捕，其中包括一宗致死案件，但此前均未被定罪。2019年1月，他曾因涉嫌殺害無家可歸男子洛維爾（Kemple Paul Scott Lovell）遭控謀殺。洛維爾當時被發現身上有多處刀傷陳屍。

但數個月後大陪審團以證據不足為由，拒絕對索萊特提出起訴。同年12月，索萊特又因涉嫌攻擊一名女子遭控二級謀殺未遂。59歲女子布德羅（Cindy Boudreaux）當時被發現倒臥一家汽車旅館房內，渾身是血，但索萊特最終於2023年11月被判無罪。