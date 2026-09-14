伊朗局勢｜伊商船遇襲1死3傷　霍峽通航幾近中斷

霍爾木茲海峽局勢再度升溫。伊朗國營媒體報道，一艘伊朗商船13日凌晨在霍爾木茲海峽附近、格什姆島（Qeshm Island）外海遭到不明投射物擊中，造成至少1人死亡、3人受傷。英國海事貿易作業部（UKMTO）也證實，一艘船隻在通過海峽時遭投射物擊中，但目前尚未公布遭襲船舶身份及詳細損害情況。 根據伊朗官方媒體報道，遭擊中的船隻是一艘伊朗商業船舶，事發地點位於格什姆島附近海域。事故發生後，相關單位展開救援，目前已知造成1人死亡、3人受傷。

商船數量已大幅下降 UKMTO則發布航運警示，表示收到消息指出，一艘船隻在航行穿越霍爾木茲海峽期間遭到投射物攻擊。不過，英方目前沒有公布攻擊來源，也尚未確認事件是否與伊朗或美軍近期的軍事行動直接相關。 目前美國軍方尚未立即對事件發表評論。美軍近期持續在霍爾木茲海峽周邊執行封鎖及海上軍事行動，並曾攻擊懸掛伊朗國旗的船隻，使這條全球重要能源運輸航道的安全情勢更加緊張。 霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球最重要的石油運輸通道之一。受到持續戰事與海上攻擊影響，近期通過海峽的商船數量已大幅下降。路透社指出，9月10日當天僅有7艘船隻通過霍爾木茲海峽，遠低於伊朗戰爭爆發前平均每天約125艘的水平。

國際油價突破每桶100美元 近期美伊雙方在海上衝突持續升高。伊朗日前宣稱曾對霍爾木茲海峽附近10艘船隻發動攻擊，作為回應美軍摧毀多艘伊朗油輪的行動；美方則表示相關軍事行動是針對伊朗先前攻擊美軍軍艦的反制措施。 隨著霍爾木茲海峽航運量持續下滑，全球能源供應也面臨更大風險。近期國際油價已突破每桶100美元（約784港元），市場擔憂若海上攻擊持續，可能進一步影響中東原油及天然氣出口，並推升全球能源與運輸成本。 目前這宗商船遇襲事件的肇事者尚未獲確認，伊朗及國際海事單位仍在釐清事件經過。隨着美伊衝突持續，以及霍爾木茲海峽航運安全惡化，這條全球能源命脈的後續局勢仍受到國際高度關注。