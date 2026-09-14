特朗普與長子同赴愛爾蘭　笑稱兒再婚後「冷靜多了」

美國總統特朗普近日訪問愛爾蘭，罕見提及長子唐納德（Donald Trump Jr.）再婚後生活，特朗普透露，唐納德5月結婚後整個人明顯改變，甚至笑稱他「冷靜多了」，引發關注。
美國《紐約郵報》報導，特朗普（Donald Trump）11日在美國駐愛爾蘭大使官邸向外交官及工作人員致詞時表示，唐納德當天也與一大群家人同行，而且兩人「結婚了、婚姻很幸福，這很好」。特朗普隨後話鋒一轉笑說：「他冷靜多了。這算是一個好兆頭。他就像變成了另一個人。」一番話讓現場氣氛相當輕鬆。
2028年總統潛在人選
唐納德與再婚妻子安德森（Bettina Anderson）今年5月在巴哈馬舉行婚禮，不過特朗普因伊朗戰事升溫而未能出席。特朗普事後還曾自嘲，不論自己去不去婚禮似乎都會被批評：「如果我出席，我會被罵；如果我不出席，也會被假新聞媒體罵。」
而這次訪問愛爾蘭期間，安德森也陪同唐納德及特朗普搭乘空軍一號。唐納德近期在共和黨中期選舉大會擔任演講者之一，目前也被外界視為2028年共和黨總統提名的潛在人選。而他與前妻凡妮莎（Vanessa Trump）有一名19歲女兒凱伊（Kai Trump），凡妮莎離婚後也傳出戀情，與高球名將活士（Tiger Woods）交往中。
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