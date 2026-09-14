熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-14 12:15
更新：2026-Sep-14 12:15

特朗普與長子同赴愛爾蘭　笑稱兒再婚後「冷靜多了」

分享：
美國總統川普。（圖／路透社）

美國總統川普。（圖／路透社）

美國總統特朗普近日訪問愛爾蘭，罕見提及長子唐納德（Donald Trump Jr.）再婚後生活，特朗普透露，唐納德5月結婚後整個人明顯改變，甚至笑稱他「冷靜多了」，引發關注。

美國《紐約郵報》報導，特朗普（Donald Trump）11日在美國駐愛爾蘭大使官邸向外交官及工作人員致詞時表示，唐納德當天也與一大群家人同行，而且兩人「結婚了、婚姻很幸福，這很好」。特朗普隨後話鋒一轉笑說：「他冷靜多了。這算是一個好兆頭。他就像變成了另一個人。」一番話讓現場氣氛相當輕鬆。

特朗普長子唐納德(Donald Trump Jr.)是Polymarket顧問兼投資者。（資料圖片） (左起)特朗普的長子唐納德(Donald Trump Jr.)及次子埃里克(Eric Trump)。(X) 特朗普「美國地圖」惹爭議 冰島傳召美國大使 美國總統特朗普。（圖／路透社） 俄烏戰爭｜特朗普證日前與普京通電話 稱對方與澤連斯基互相憎恨阻礙和談 特朗普承諾若共和黨中期選舉勝出　向每個美國成年人派5000美元 特朗普出訪愛爾蘭。（圖／美聯社）

2028年總統潛在人選

唐納德與再婚妻子安德森（Bettina Anderson）今年5月在巴哈馬舉行婚禮，不過特朗普因伊朗戰事升溫而未能出席。特朗普事後還曾自嘲，不論自己去不去婚禮似乎都會被批評：「如果我出席，我會被罵；如果我不出席，也會被假新聞媒體罵。」

而這次訪問愛爾蘭期間，安德森也陪同唐納德及特朗普搭乘空軍一號。唐納德近期在共和黨中期選舉大會擔任演講者之一，目前也被外界視為2028年共和黨總統提名的潛在人選。而他與前妻凡妮莎（Vanessa Trump）有一名19歲女兒凱伊（Kai Trump），凡妮莎離婚後也傳出戀情，與高球名將活士（Tiger Woods）交往中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務