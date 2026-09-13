英14歲少年夥兄60刀斬死繼父 案件「重審」判罪關鍵再惹關注

2013年英國一宗震驚社會的倫常命案，近日再惹關注。當年一名年僅14歲的少年與23歲兄長，持刀襲擊母親的同居男友，導致對方身中逾60刀死亡，頸部傷勢嚴重至幾近被斬首。兩兄弟犯案後直認殺人，最終被判一謀殺一誤殺罪成。據報兩兄弟長期生活於充斥家庭暴力及威脅的環境，令案件引發爭議。 死者為54歲油漆及裝修工人圖利(Neil Tulley)。案發當晚，他正在客廳梳化上睡覺，突遭當時23歲的埃利斯(Joshua Ellis)及14歲的傑羅姆(Jerome Ellis)持兩把廚房刀襲擊。 犯案後，兩兄弟逃進森林，據報二人原本打算自殺，在躲避警方數天後，在一處教堂墓園向敲鐘人員表示「我們是殺人犯」，並要求對方報警。案件在當年審訊時並非圍繞「誰是兇手」，而是探討兩兄弟當時的精神及家庭處境，是否足以構成「失控」(loss of control)抗辯理由，從而將控罪由謀殺降為誤殺。

控方在庭上形容兩兄弟的殺人行動經過策劃，屬冷血報復；辯方則指出，兩兄弟一直生活於充斥暴力、威脅及忽視的家庭環境之中。 傑羅姆向陪審團表示，2012年他原本與生父同住，但因偷偷探望母親及哥哥而被趕出家門，最終搬到母親瑪麗(Marie)與繼父圖利同住的住所。家裡除了圖利、瑪麗及埃利斯外，尚有另外3名年幼弟妹。 搬往同住觸怒繼父 然而圖利並不歡迎他，傑羅姆說：「埃利斯和媽媽很高興我在那裡，但圖利不想我留下來。他告訴媽媽，我不應該住在那裡」，據報圖利認為家裡太小，根本沒有空間讓他居住。一家人隨後爆發激烈爭吵。傑羅姆供稱，繼父圖利曾以斧頭要脅殺死埃利斯。傑羅姆稱︰「我看見他試圖用斧頭殺死我哥哥」。

雖然圖利其後因此被控企圖謀殺，但最終獲判無罪。他之後重新返回住所，最初住在花園小屋，後來更回到屋內睡在客廳。庭上亦提到圖利有家暴紀錄，03年曾因普通襲擊被判接受16小時「社區刑罰」（Community Punishment)；09年則因掐住瑪麗頸部並威脅殺害她，再被判社區刑罰及限制令。

據報傑羅姆曾被學校老師發現他經常捱餓，向他提供食物及金錢購買衣物；校方紀錄亦指出，他需照顧母親及年幼弟妹。至於埃利斯則被指患有抑鬱症，長期隱居在閣樓。 傑羅姆供稱，案發當晚哥哥埃利斯走進其房間，表示圖利較早時與母親爭執，並再次提及要到工具棚取斧頭。他憶述當時情況時說：「埃利斯告訴我圖利又提到那把斧頭後，對我說，我們必須解決他。」 傑羅姆稱自己同意兄長想法，因為感到圖利對整個家庭構成威脅，「我們去了廚房，從抽屜裡拿了兩把刀，然後襲擊他」。

傑羅姆在庭上當被問及，圖利要脅去取斧頭時，他為何不再報警求助，他回答說：「我們以前試過報警，但他被判無罪後回到家裡，繼續施虐。我想保護家人，如果意味著必須這樣做(殺死圗利)，那就是唯一選擇」。 陪審團最終裁定埃利斯謀殺罪成，而傑羅姆則獲判謀殺罪不成立，但誤殺罪成立。埃利斯被判終身監禁，最少要服刑期14年，至今仍在獄中；傑羅姆則判囚6年。當時法官形容案件「特殊且難以歸類」，並對傑羅姆表示：「若非哥哥當晚走進你的房間，你不會做出這件事」，稱希望他能透過治療重新開始人生，指他仍有改過自新的能力及機會。

據稱，傑羅姆在少年犯教導所服刑約3年後，於2017年獲釋並接受更生監管，目前27歲的他以新身份生活，行蹤不明。 倫常慘劇被搬上電視陪審團節目 案件近期被改編成英國第四頻道(Channel 4)節目《The Jury: 14 And On Trial For Murder》。節目按照2014年的審訊紀錄重演案件，再由兩組普通市民組成模擬陪審團作出裁決。結果模擬陪審團同樣裁定傑羅姆並非謀殺，而是因失控而構成誤殺，但對埃利斯則未能達成法定多數裁決，最終未有一致結論。