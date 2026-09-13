俄22歲網紅直播全裸遊街 吸2100萬人湧入觀看 遭起訴判緩刑

俄羅斯22歲網紅布拉金娜(Anastasia Bragina)因參與真人騷節目打響知名度，她近日在莫斯科街上進行裸體巡遊直播，吸引逾2,100萬人次觀看，在網上激發極大迴響，隨即引起執法部門關注，將她拘捕並起訴。
英國《太陽報》等媒體報道，布拉金娜過去常在社交平台發布大膽露骨的內容，事發時，她在莫斯科直播當街脫衣並全裸遊蕩，聲稱是為了擺脫傳統枷鎖，結果吸引逾2,100萬人次觀看，引發熱議。從影片可見，布拉金娜拿著攝影裝置，全裸走進商店，又在街上旁若無人地遊走，進行直播。
網紅認錯
俄羅斯「安全網絡聯盟」主管米祖利娜向內政部舉報事件，指控布拉金娜在網上散播色情影片，對青少年造成負面示範，要求司法部門嚴懲。執法機關隨後拘捕並起訴布拉金娜。莫斯科法院日前審理此案，表示考慮到布拉金娜當庭悔過認罪，判處3年緩刑，免除即時入獄。
布拉金娜獲悉緩刑裁決後受訪，承認自己以往作風輕率，現在她意識到對每個錯誤都要承擔責任。
俄羅斯加強打擊成人平台
俄羅斯近期加強掃蕩OnlyFans等成人平台，布拉金娜已是這波整頓行動中第5名遭起訴的網絡內容創作者。早前，21歲的模特兒薇爾希妮娜因在付費平台販售裸露影片，遭法院處以罰款並禁止在網絡從業3年。
另有兩名成人內容創作者仍在押候審。分析指出，在俄羅斯當局積極貫徹傳統保守路線的趨勢下，類似的網絡執法將持續擴大。
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