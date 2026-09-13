俄22歲網紅直播全裸遊街 吸2100萬人湧入觀看 遭起訴判緩刑

俄羅斯22歲網紅布拉金娜(Anastasia Bragina)因參與真人騷節目打響知名度，她近日在莫斯科街上進行裸體巡遊直播，吸引逾2,100萬人次觀看，在網上激發極大迴響，隨即引起執法部門關注，將她拘捕並起訴。

英國《太陽報》等媒體報道，布拉金娜過去常在社交平台發布大膽露骨的內容，事發時，她在莫斯科直播當街脫衣並全裸遊蕩，聲稱是為了擺脫傳統枷鎖，結果吸引逾2,100萬人次觀看，引發熱議。從影片可見，布拉金娜拿著攝影裝置，全裸走進商店，又在街上旁若無人地遊走，進行直播。