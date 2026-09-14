俄烏戰爭｜烏軍發布無人艇海戰片段　稱俄艇被擊沉

俄烏戰爭再現無人作戰新型態，烏克蘭海軍近日公布影片，聲稱在黑海與俄羅斯無人水面艇，爆發全球首場「無人艇對無人艇」海戰。畫面顯示，烏軍無人艇鎖定俄方無人船後猛烈開火，最終目標遭擊沉、沉入海底。
綜合外媒報道，烏克蘭海軍表示，這次行動由海軍與軍事情報機構共同執行，出動名為「Sargan 3000」的無人水面艇，並搭載12.7毫米「Protector」遙控武器系統。烏軍公布的影片可見，無人艇在黑海海面接近目標後持續射擊，隨後海面掀起巨大水花與煙霧，俄方無人艇最終遭摧毀。烏克蘭海軍表示：「這是全球首次由無人水面艇參與的海上交戰。」
最後沉入黑海海底
不過，目前無法獨立確認影片中的俄方無人船身份，也無法確認這場交戰究竟發生於何時。根據烏方公布的畫面顯示，被攻擊目標最後沉入黑海海底，未見有人員傷亡或逃生畫面。
俄烏戰爭自2022年爆發以來，無人機已成為戰場上的關鍵武器。俄軍大量使用「自殺式無人機」攻擊烏克蘭城市，烏軍則持續發展各式無人機與遠程武器，甚至將無人系統延伸至海上作戰。報道指出，未來軍艦與人員可能不再是海戰的主角，取而代之的可能是由遠端操控、人工智能與自主導航系統主導的無人武器。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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