俄烏戰爭｜烏軍發布無人艇海戰片段　稱俄艇被擊沉

俄烏戰爭再現無人作戰新型態，烏克蘭海軍近日公布影片，聲稱在黑海與俄羅斯無人水面艇，爆發全球首場「無人艇對無人艇」海戰。畫面顯示，烏軍無人艇鎖定俄方無人船後猛烈開火，最終目標遭擊沉、沉入海底。

綜合外媒報道，烏克蘭海軍表示，這次行動由海軍與軍事情報機構共同執行，出動名為「Sargan 3000」的無人水面艇，並搭載12.7毫米「Protector」遙控武器系統。烏軍公布的影片可見，無人艇在黑海海面接近目標後持續射擊，隨後海面掀起巨大水花與煙霧，俄方無人艇最終遭摧毀。烏克蘭海軍表示：「這是全球首次由無人水面艇參與的海上交戰。」