伊朗博客被控侮辱最高領袖判死 IG最後發文預視下場：選擇自己相信的路

伊朗33歲博客沙姆沙巴迪(Soda Ebrahimi Shamsabadi)被當局控告侮辱最高領袖等多項罪名，遭判死刑。她似是預見自己的下場，在今年2月的最後貼文中，表示自己若離世，希望粉絲知道她選擇了自己相信的道路。 美國《紐約郵報》報道，沙姆沙巴迪被控「在世上散布腐敗」，罪名包括「侮辱最高領袖」、從事「危害國家安全的媒體及宣傳活動」以及「為敵對國家」工作。 倫敦波斯語電視台「伊朗國際」報道，沙姆沙巴迪被伊朗當局懲處的原因還包括拍攝一處遭導彈襲擊的地點，並將照片傳給國外的波斯語媒體。

「我們目睹他們如何屠殺我們」 伊朗今年初曾發生全國性反政府示威活動，人權組織估計，伊朗政權在示威浪潮期間殺害逾3萬人。 沙姆沙巴迪今年1月在社交平台發文，對這次大規模反政府示威表達看法，稱「我們目睹他們如何屠殺我們」，「發生了這麼多的罪行及殺戮，留下了大量的照片、影片、文件，以及許多的目擊者」。

「如果有一天我要離開世界……」 沙姆沙巴迪在Instagram的最後一則貼文是在2月23日，當時她似乎已預見自己的命運，在黑底配上一隻鴿子和紅玫瑰的圖片下，對1萬追蹤者表示：「如果有一天我離開這個世界，只要知道一件事，我選擇了我相信的道路。」並附上圖說：「不是我死，就是這些混蛋死。」 沙姆沙巴迪在德黑蘭長大，住在南部的阿巴斯港，從3月起被關押，在阿巴斯監獄曾被單獨囚禁20日。 聯合國：伊朗判死個案大幅增加 聯合國人權事務高級專員圖克表示，伊朗死刑判決宗數正快速上升，目的是「對民眾灌輸恐懼並壓制異見」。

挪威組織「伊朗人權」指出，自3月以來，至少29名因參與1月反政府抗議活動被捕的人遭處決。美國「阿卜杜拉赫曼‧博魯曼德伊朗人權中心」則指，年初至今記錄到伊朗執行950次死刑。