計得咁清楚？調查：南韓男女約會最好6比4攤分費用

男女交往要計得咁清楚？！一項調查顯示，南韓未婚男女認為，最公平的約會費用攤分方式並非平分帳單，而是男性負擔6成、女性支付4成，而每次約會的個人平均支出為11萬5,000韓圜(約672港元)。 《首爾經濟日報》報道，南韓婚姻介紹公司Gayeon近日針對506名年齡介乎25歲至39歲的未婚男女，進行約會開支調查。 南韓情侶的約會開支是多少？ 根據受訪者的回應計算，每次約會的個人花費平均為11萬5,000韓圜。男性自述的平均支出為14萬5,800韓圜(約852港元)，女性為8萬4,000韓圜(約491港元)，單次約會金額差距約為6萬1,800韓圜(約361港元)。

被問及雙方應負擔比例，以10分為滿分，受訪者給男性5.96分、女性4.04分，認為約6比4的攤分方式最為適當。 整體而言，17.8%受訪者表示曾因約會費用問題跟對方發生爭執，55.7%說不曾發生這種事，26.5%無約會經驗或不適用這個問題。若以性別區分，19.7%的男性與15.9%的女性表示曾有發生這類爭執的經驗。

最常引發情侶爭吵的原因是甚麼？ 最常引發爭吵的原因是，其中一方出錢太少或根本沒付錢(37.8%)，其次為消費習慣或約會活動偏好不同(34.4%)，接著是儘管雙方收入存在差距仍堅持平分費用(18.9%)。此外，在開設或管理共同約會帳戶方面的分歧佔7.8%，其他理由為1.1%。 在男性受訪者中，消費習慣或約會活動偏好不同是引發爭執的最主要原因(48%)，其次是女方出錢太少或沒付錢(36%)。 女性受訪者看法則相反，認為男方出錢太少或沒付錢是爭拗的主因(40%)，其次是在雙方收入存在差距下堅持平分費用(30%)。

對男女約會有甚麼建議？ Gayeon公司指出，男性更容易因偏好不同而感到不滿，例如約會規劃和消費習慣；女性則較在意費用的攤分方式。 Gayeon公司提醒，因為關於約會費用的磨擦可能來自不同的優先次序與價值觀，建議情侶在交往初期應坦誠地討論消費習慣和攤分方式。