古謝玄太當選沖繩縣知事 認同美軍基地留縣內 獲首相高市支持

日本沖繩縣知事選舉周日(13日)舉行，由42歲那霸市前副市長古謝玄太當選。他獲首相高市早苗、執政自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、日本保守和公明黨支持，並認同美軍基地留在縣內，擊敗66歲、「三連霸」的左派現任知事玉城丹尼，這是保守派時隔12年再執掌沖繩縣。

日本放送協會(NHK)的出口民調顯示，古謝玄太的得票率超過50%，而玉城丹尼僅得40%左右。古謝玄太認同美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古計劃，而玉城丹尼則獲主張美軍基地遷出沖繩的「全沖繩會議」支持。這昃2006年日本與美國政府就縣內搬遷計劃達成共識後，沖繩縣知事選舉首次由表明接受該計劃的候選人當選。古謝玄太還是首位在沖繩回歸日本的1972年以後出生的知事。此前自2014年起的三次知事選舉中，自民黨支持的候選人均落敗。