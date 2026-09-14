爭取時間管控風險 Anthropic行政總裁籲放慢AI發展速度

各界對人工智能(AI)發展帶來的安全風險，關注度愈來愈高。美國AI公司Anthropic行政總裁阿莫迪(Dario Amodei、圖)前日在個人網誌發表題為《We Must Pace the Frontier》文章，呼籲適度放慢AI發展步伐，爭取更多時間建立監管及安全機制。他警告，若缺乏足夠約束，AI未來6至12個月內或具備接管整個網絡的能力，並可能帶來數以千億美元計的經濟損失。

阿莫迪指，自今年夏天以來，AI技術發展速度明顯加快，其中一個關鍵原因在於AI已逐漸具備協助建構下一代AI的能力，令技術演進進一步加速。他強調，自己並非主張停止訓練新模型，而是希望業界能夠爭取更多時間進行調整、測試及加強防護措施，以確保技術發展不會超出人類能夠理解及控制的範圍。