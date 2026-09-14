據報中方警告美方若對台軍售將取消元首峰會　特朗普：不擔心

據報中國向美國表明，若美方對台軍售，將取消中美元首峰會。美國總統特朗普表示，不擔心中方會取消兩國元首峰會。日本《共同社》上星期六(12日)引述多名熟悉中美關係的知情人士報道，中方告知美國，如果華府今個月內批准任何新的對台軍售，中方就會取消原定今個月下旬在美國舉行的兩國元首會晤。消息人士稱，在著手準備習近平出訪美國之際，中國重申其立場，表示台灣議題是雙邊關係當中的「紅線」。中國外交部上星期回應有關中美關係的提問時表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持溝通。