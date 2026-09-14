伊朗局勢｜特朗普以委內瑞拉為例　稱可在伊「取得石油」

《路透社》報道，特朗普訪問愛爾蘭出席公開活動受訪時表示，美國最終會離開伊朗，但也拋出另一種可能性：「我們最終會離開伊朗，除非我們決定留下來，像委內瑞拉一樣取得石油。」特朗普並稱，美國從委內瑞拉取得的收入「已經多次支付這場戰爭的成本」。

美國總統特朗普13日語出驚人表示，美國結束伊朗戰爭後，未必會完全撤出伊朗，甚至可能仿效對委內瑞拉的做法，留下來「掌控當地石油資源」。他同時重申，預期伊朗戰爭將在今年內結束，並可能於11月美國中期選舉後。

「像石頭一樣下跌」

特朗普並強調，希望伊朗戰事能在今年結束，但時間可能拖到11月中期選舉之後。至於與伊朗的談判，他表示自己只接受「正確的協議」，不會接受「不好的協議」，並宣稱伊朗一直「不斷打電話」要求和平談判。不過，德黑蘭過去已否認類似說法。

除拋出可能控制伊朗石油的說法，特朗普也大談戰爭對能源價格的影響。他表示，一旦伊朗戰爭結束，美國汽油價格將「像石頭一樣下跌（drop like a rock）」。

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