《末代皇帝》名製片Jeremy Thomas離世，終年77歲，新作差3天首映。

曾製作經典電影《末代皇帝》(The Last Emperor)的英國著名製片人Jeremy Thomas於上周五(11日)離世，終年77歲。其家屬證實，他在親友的陪伴下，於英國牛津郡的鄉間住所安詳離世，距離他最新作品上映僅差3天。Jeremy曾憑《末代皇帝》獲得奧斯卡最佳影片，在影壇享有盛名。
綜合報道，Jeremy Thomas在長達數十年的電影生涯中，曾與Bernardo Bertolucci、David Cronenberg及Matteo Garrone等國際導演合作。在39歲時，就製作第10部電影，就是1987年上映，講述中國清朝末代皇帝溥儀的一生的傳記電影《末代皇帝》。電影由Bernardo Bertolucci執導，尊龍、陳冲、Peter O'Toole等主演，當年一舉拿下9座奧斯卡，包括最佳影片，令Jeremy聲名大噪，但他依然秉持著獨立精神，為獨立製片、藝術電影奉獻。
Jeremy新作今日於多倫多首映
此後Jeremy又與Bernardo合作《情陷撒哈拉》(The Sheltering Sky)、《小活佛》(Little Buddha)、《盜美人》(Stealing Beauty)及《戲夢巴黎》(The Dreamers)。2006年，他獲歐洲電影學院頒發「世界電影傑出歐洲成就獎」，2009年則獲英國授予CBE勳章。2021年紀錄片《大製片家》(The Storms of Jeremy Thomas)正是描述有「監製中的監製」之稱的Jeremy，在過去四十載的傳奇成就。Jeremy Thomas最新作品為日本導演三池崇史執導的《Bad Lieutenant: Tokyo》，於14日在多倫多國際影展首映。
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