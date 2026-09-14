斥籲放慢AI發展是「負面勢力」特朗普：誰贏AI，誰就贏

美國總統特朗普周日(13日)將批評人工智能(AI)的人比喻為「負面的勢力」，只渲染不會發生的情境，強調他希望確保美國繼續保持在AI產業的領先地位。

特朗普在愛爾蘭訪問期間對傳媒表示，「我認為你會看到很多負面勢力」、「他們提出的那些問題根本不該被搬上檯面，他們在討論一些根本不會發生的事情」。

被問到AI產業是否應放慢發展腳步或加強監管時，特朗普在他於愛爾蘭Doonbeg經營的高爾夫球場對傳媒表示：「我們在AI領域領先中國，我們是世界上最先進的國家。坦白說，我希望保持這樣的狀態，因為誰贏AI，誰就贏。」特朗普說：「我們可以採取防護措施。我們可以做這個、做那個。」