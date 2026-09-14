斥籲放慢AI發展是「負面勢力」特朗普：誰贏AI，誰就贏

美國總統特朗普周日(13日)將批評人工智能(AI)的人比喻為「負面的勢力」，只渲染不會發生的情境，強調他希望確保美國繼續保持在AI產業的領先地位。
特朗普在愛爾蘭訪問期間對傳媒表示，「我認為你會看到很多負面勢力」、「他們提出的那些問題根本不該被搬上檯面，他們在討論一些根本不會發生的事情」。
被問到AI產業是否應放慢發展腳步或加強監管時，特朗普在他於愛爾蘭Doonbeg經營的高爾夫球場對傳媒表示：「我們在AI領域領先中國，我們是世界上最先進的國家。坦白說，我希望保持這樣的狀態，因為誰贏AI，誰就贏。」特朗普說：「我們可以採取防護措施。我們可以做這個、做那個。」
美國國會眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)亦表示，任何關乎AI的聯邦立法都不應倉促行事，需要召集AI業界領袖先舉行「一次大型會議」，國會將尋求AI發展的「平衡」，確保美國不會在AI領域「失去對中國的優勢」。約翰遜指，Anthropic、OpenAI及xAI的領導人對於如何監管AI，各有「非常不同的想法」。
Anthropic已離職的研究員考克森(Jacob Coxon)近日在社交平台X發文表示，他過去任職的OpenAI與Anthropic正在爭先研發出具備自我提升能力的超級AI模型，他們「正在拿我們的生命作賭博」，警告「研發AI的人真心相信，AI可能在這個10年結束之前(2030年前)殺死我們所有人。」
外界對於「超級智能」(superintelligence)所帶來的風險日益擔憂、呼籲加強監管的聲浪高漲之際，Anthropic行政總裁阿莫迪(Dario Amodei)敦促業界放慢AI的發展步伐，爭取更多時間建立監管及安全機制。OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)以及xAI創辦人馬斯克(Elon Musk)隨即表示贊同阿莫迪的呼籲。阿特曼並表示，出於安全考慮，OpenAI今年不會上市。