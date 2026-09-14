熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-14 11:59
更新：2026-Sep-14 11:59

斥籲放慢AI發展是「負面勢力」特朗普：誰贏AI，誰就贏

分享：
特朗普

特朗普周日到Doonbeg球場主持愛爾蘭高爾夫球公開賽頒獎儀式。(美聯社)

美國總統特朗普周日(13日)將批評人工智能(AI)的人比喻為「負面的勢力」，只渲染不會發生的情境，強調他希望確保美國繼續保持在AI產業的領先地位。

特朗普在愛爾蘭訪問期間對傳媒表示，「我認為你會看到很多負面勢力」、「他們提出的那些問題根本不該被搬上檯面，他們在討論一些根本不會發生的事情」。

被問到AI產業是否應放慢發展腳步或加強監管時，特朗普在他於愛爾蘭Doonbeg經營的高爾夫球場對傳媒表示：「我們在AI領域領先中國，我們是世界上最先進的國家。坦白說，我希望保持這樣的狀態，因為誰贏AI，誰就贏。」特朗普說：「我們可以採取防護措施。我們可以做這個、做那個。」

美國國會眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)亦表示，任何關乎AI的聯邦立法都不應倉促行事，需要召集AI業界領袖先舉行「一次大型會議」，國會將尋求AI發展的「平衡」，確保美國不會在AI領域「失去對中國的優勢」。約翰遜指，Anthropic、OpenAI及xAI的領導人對於如何監管AI，各有「非常不同的想法」。

Anthropic前研究員考克森 Anthropic行政總裁阿莫迪 OpenAI行政總裁阿特曼

Anthropic已離職的研究員考克森(Jacob Coxon)近日在社交平台X發文表示，他過去任職的OpenAI與Anthropic正在爭先研發出具備自我提升能力的超級AI模型，他們「正在拿我們的生命作賭博」，警告「研發AI的人真心相信，AI可能在這個10年結束之前(2030年前)殺死我們所有人。」

外界對於「超級智能」(superintelligence)所帶來的風險日益擔憂、呼籲加強監管的聲浪高漲之際，Anthropic行政總裁阿莫迪(Dario Amodei)敦促業界放慢AI的發展步伐，爭取更多時間建立監管及安全機制。OpenAI行政總裁阿特曼(Sam Altman)以及xAI創辦人馬斯克(Elon Musk)隨即表示贊同阿莫迪的呼籲。阿特曼並表示，出於安全考慮，OpenAI今年不會上市。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務