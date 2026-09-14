稱無錢找女伴　大叔擅闖民宅性侵錦鯉　可憐魚變S形慘死(有片)

泰國曼谷日前發生一起匪夷所思的虐待動物事件。一名51歲男子於晚間潛入一處民宅，突然脫光衣服跳入魚池，強行捉了屋主飼養多年的錦鯉進行猥褻行為。屋主事後查看CCTV揭發並報警，警方迅速將該疑犯逮捕歸案。疑犯坦承犯案，並指因為沒錢找女伴而出此下策。
綜合報道，事發於上周一(7日)晚上約8時半，51歲男子Sutthichai Boonlert騎著單車到一戶人家屋外，擅闖到這家人的後院走到魚池旁觀察及露出下體，男子其後更脫光衣服跳入池中，強行抓取池內錦鯉實施猥褻行為。屋主表示，他養錦鯉已經有7、8年了，經常看到那男子在池塘邊走來走去，有時甚至會洗澡，但都不太在意，但池中錦鯉一條一條地死亡，且死前身體異常彎曲，他開始起了疑心，直到事發當日下午，該名男子在池邊丟棄假陽具引發警惕、進而調整CCTV角度，晚上就揭發事件，但當屋主追出去時，男子已飛快騎單車逃逸。
疑犯解釋為何選錦鯉 不選清道夫魚
警方於10日下午拘捕Sutthichai Boonlert，他當時衣著與犯案當日一樣，疑犯對犯罪直認不諱，並辯稱自己原本只是想借水洗澡，看到錦鯉游泳一時興起，加上沒錢消費也沒女朋友才犯案。他更脫口透露選魚的原因，直言先前也曾對其他魚下手，「不選琵琶鼠魚(俗稱「清道夫魚」)是因為牠們身上有刺，而錦鯉在做的時候比較不會痛。」疑犯更對警方透露，他多年前就曾因侵犯一隻剛生完小狗的母狗而服刑入獄，平時連垃圾堆撿來的娃娃也會拿來猥褻，甚至坦承有施用路邊撿拾毒品的習慣。前警方仍在調查，全案將朝虐待動物罪、毀損他人財產罪、公然猥褻罪及夜間侵入住宅罪方向偵辦。
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