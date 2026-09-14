稱無錢找女伴　大叔擅闖民宅性侵錦鯉　可憐魚變S形慘死(有片)

泰國曼谷日前發生一起匪夷所思的虐待動物事件。一名51歲男子於晚間潛入一處民宅，突然脫光衣服跳入魚池，強行捉了屋主飼養多年的錦鯉進行猥褻行為。屋主事後查看CCTV揭發並報警，警方迅速將該疑犯逮捕歸案。疑犯坦承犯案，並指因為沒錢找女伴而出此下策。

綜合報道，事發於上周一(7日)晚上約8時半，51歲男子Sutthichai Boonlert騎著單車到一戶人家屋外，擅闖到這家人的後院走到魚池旁觀察及露出下體，男子其後更脫光衣服跳入池中，強行抓取池內錦鯉實施猥褻行為。屋主表示，他養錦鯉已經有7、8年了，經常看到那男子在池塘邊走來走去，有時甚至會洗澡，但都不太在意，但池中錦鯉一條一條地死亡，且死前身體異常彎曲，他開始起了疑心，直到事發當日下午，該名男子在池邊丟棄假陽具引發警惕、進而調整CCTV角度，晚上就揭發事件，但當屋主追出去時，男子已飛快騎單車逃逸。