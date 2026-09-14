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出版：2026-Sep-14 14:23
更新：2026-Sep-14 14:23

恐怖摩天輪女子長髮捲入齒輪　頭皮被監生扯開幾乎甩(慎入/有片)

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恐怖摩天輪女子長髮捲入齒輪，頭皮被監生扯開幾乎甩。(X)

恐怖摩天輪女子長髮捲入齒輪，頭皮被監生扯開幾乎甩。(X)

印度馬哈拉施特拉邦發生一宗涉及摩天輪的駭人意外。一名長髮女子到普內什瓦爾寺參與一個慶祝活動，並乘搭摩天輪，詎料女子那飄逸長髮被吹起，導致意外被捲入外露的齒輪結構，就此將女子的頭皮由前額開始硬生生地剝離，露出骨膜，頭部遭受重創，一片血肉模糊。

綜合報道，事發於上周五(11日)下午約3時，馬哈拉施特拉邦正舉辦「Tanha Pola」傳統節慶活動，現場設有許多臨時遊樂設施。25歲女子Bali Maroti Talikote乘坐大型摩天輪時，長髮不慎被捲入外殼保護的機械軸承裡，被扯進運轉中的軸承與齒輪中，隨著摩天輪運件，女子的頭髮被猛烈一扯，硬生生將她的頭皮從頭部撕開，由於設施並未在第一時間停下，持續的絞動導致她疼痛慘叫，周圍的民眾聽到淒厲的慘叫聲，抬頭一看全都嚇到倒抽一口涼氣，再轉一圈後，女子的大片頭皮幾乎完全剝離。

女子的頭髮被猛烈一扯，硬生生將她的頭皮從頭部撕開。(X) 由於設施並未在第一時間停下，持續的絞動導致她疼痛慘叫。(X) 直至現場的警員與熱心民眾隨後合力將摩天輪免強以手動煞停設施。(X) 再轉一圈後，女子的大片頭皮幾乎完全剝離。(X) 直至現場的警員與熱心民眾隨後合力將摩天輪免強以手動煞停設施。(X)

民眾及媒體質疑當局對遊樂設施安全性的監管

直至現場的警員與熱心民眾隨後合力將摩天輪免強以手動煞停設施，並將滿身是血的她救出。意外導致女子的頭髮連同整片頭皮遭到嚴重撕裂與幾乎完全剝離。隨即被緊急送往私立醫院搶救，目前仍在加護病房接受治療，傷勢相當嚴重。

事件曝光後，引起大批網民狠批當局對臨時遊樂設施安全性監管，民眾與各大媒體紛紛公開質疑政府，為何允許這類缺乏安全防護、未通過技術安檢的機械設施可予公眾使用。據指，警方目前尚未對此設施營運商正式立案。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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