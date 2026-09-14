希臘54歲婦車禍痛失獨子 藉22年前冷凍胚胎再高齡產女 盼女兒帶來歡笑

希臘首都雅典一對夫婦去年痛失21歲獨子，悲傷之際決定再生孩子。54歲母親克里斯蒂娜(Cristina)使用22年前冷凍的胚胎進行人工受孕，本月9日順利誕下女兒，創下極為罕見利用長期冷凍胚胎成功生育的紀錄。
婦人急著完成人工受孕
克里斯蒂娜的丈夫拉普蒂斯(Constantinos Raptis)今年60歲，21歲的獨子去年10月遇車禍不幸離世，兩人飽受喪子之痛，亦作出艱難決定，就是以高齡再生育孩子。然而，希臘法例規定，女性接受人工受孕的年齡上限為54歲，換言之，克里斯蒂娜當時只剩不到2個半月，就要完成所有手續及程序。所幸在醫療團隊協助下，她能在限期內完成人工受孕程序，之後順利分娩。
小女兒名字靈感來自哥哥
夫婦為新生女兒取名喬治婭(Georgia)，靈感來自不幸離世的哥哥喬治(Giorgos)。多年前，喬治也是透過人工受孕誕生。
夫婦倆期盼小女兒能健康快樂地成長，讓家裡再添歡笑，就像當年喬治帶給他們喜悅那樣。
希臘生殖醫學會主席、夫婦的主診醫生科潘托斯(Kostas Pantos)指出，按照希臘現行法例，幾乎是「54歲多一天都不能接受人工受孕」，但在出生率持續下降的情況下，如此硬性規定應要檢視，政府不應輕易剝奪有能力且有意願生育父母的權利。
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