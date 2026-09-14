希臘54歲婦車禍痛失獨子 藉22年前冷凍胚胎再高齡產女 盼女兒帶來歡笑

希臘首都雅典一對夫婦去年痛失21歲獨子，悲傷之際決定再生孩子。54歲母親克里斯蒂娜(Cristina)使用22年前冷凍的胚胎進行人工受孕，本月9日順利誕下女兒，創下極為罕見利用長期冷凍胚胎成功生育的紀錄。

婦人急著完成人工受孕

克里斯蒂娜的丈夫拉普蒂斯(Constantinos Raptis)今年60歲，21歲的獨子去年10月遇車禍不幸離世，兩人飽受喪子之痛，亦作出艱難決定，就是以高齡再生育孩子。然而，希臘法例規定，女性接受人工受孕的年齡上限為54歲，換言之，克里斯蒂娜當時只剩不到2個半月，就要完成所有手續及程序。所幸在醫療團隊協助下，她能在限期內完成人工受孕程序，之後順利分娩。