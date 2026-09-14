不滿網絡訊號差　村民將技術員綁柱宣洩(有片)

印度北方邦早前發生一宗匪夷所思的事件。法特赫布爾地區一個村莊的村民因不滿網絡持續出現問題，網路訊號極差、甚至無法正常通話與上網，累積了長期怨氣後，將一名移動通信基站技術人員綁在信號塔柱上宣洩。

綜合報道，村民反映，大約兩年前，一家電信公司在村里安裝了一座4G/5G移動通信塔。然而，村民一直都在按時充值 5G 服務費，但網絡服務卻一直不穩定，尤其是在最近幾個月，打電話很困難，甚至無法正常使用移動網絡。直至10日，技術人員Adityabhan Singh前往該村莊的移動通信塔進行電力檢查時，憤怒的村民將他強行綁在信號塔的杆子上宣洩不滿。