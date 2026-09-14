愛犬當婚禮攝影師　狗狗視角拍下最動人畫面(有片)

國外一對新人在婚禮上突發奇想，決定把運動攝錄機綁在愛犬身上，詎料拍出的狗狗視角畫面，讓無數網民看著就被莫名的感動。

綜合報道，這隻名叫「Swayze」的狗狗，曾陪伴飼主Emily經歷父親過世的低潮，陪她熬過最難熬的日子。後來Emily遇見了另一半 Josh，這對夫妻早就認定，生命中最重要的日子絕對不能沒有這位「老友」參與，朋友甚至開玩笑說 Swayze 根本是個穿著狗皮的人類，因為他總是能聽懂大家的心事。Emily和Josh結婚當日，原本只打算讓Swayze走個紅毯，甚至還為他設計了專屬的同名特調雞尾酒。但在籌備期間，Emily突然靈機一動，決定跟婚禮攝影師溝通好，在賓客酒會開始時，把運動攝錄機綁在Swayze的胸背帶上，直接把他放進人群裡去自由「應酬」。