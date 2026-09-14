俄烏戰爭｜籲烏停轟俄能源設施　特朗普：正傷害全世界

《路透社》報道，特普（Donald Trump）接受媒體採訪時表示，「澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）有一件事必須做：他必須停止摧毀俄羅斯的柴油燃料。」特朗普指出，美方已就此事與澤連斯基談過，並強調俄羅斯境內還有許多其他目標可以攻擊：「不要打柴油燃料（disel fuel）。那正在傷害全世界。」

「不是由中東造成的」

報道表示，近幾個月來，烏克蘭持續發動遠程無人機攻擊，鎖定俄羅斯煉油廠及石油設施，導致俄國燃料產量下降，部分地區甚至出現汽油短缺。烏克蘭則強調，俄羅斯煉油設施是支撐軍事行動的重要能源來源，因此屬於合法軍事目標。

特朗普將能源供應危機與俄烏戰爭直接連結：「全球短缺並不是由中東造成的，這是俄羅斯和烏克蘭正在發生的事情造成的。」報道表示，全球能源供應緊缺已反映在美國市場，根據美國科技公司「GasBuddy」數據顯示，美國柴油全國平均價格11日首度突破每加侖6美元，柴油價格上漲將進一步推高卡車、火車、船舶及農業設備等運輸與生產成本。