俄烏戰爭｜俄無人機襲擊烏克蘭列車 前英揆約翰遜避劫 (有片)

一架俄羅斯無人機當天在烏克蘭接壤波蘭邊境僅2公里擊中一列火車，當時另一列接載英國前首相約翰遜等歐洲政要的外交專列剛比原定計劃提前離開車站回波蘭，相信俄羅斯無人機的預定目標很可能實際上是該列「外交專列」

烏克蘭國家鐵路營運商烏克蘭鐵路周日（13日）表示，一架俄羅斯無人機當天在烏克蘭接壤波蘭邊境僅2公里擊中一列火車，當時另一列接載英國前首相約翰遜、瑞典前首相比爾特等歐洲政要的外交專列剛比原定計劃提前離開車站回波蘭，相信俄羅斯無人機的預定目標很可能實際上是該列「外交專列」。遇襲火車車頭被無人機擊中，幸乘客在攻擊發生前15分鐘便被要求撤離，未造成人員傷亡。

未造成人員傷亡

約翰遜、比爾特、德國總理默茨的顧問紹特及其他歐洲國家安全顧問等政要出席完在基輔舉行的雅爾塔歐洲戰略會議後，乘坐外交專列離開烏克蘭。烏克蘭鐵路指，為了防止遭遇襲擊，不斷調整列車時刻表，外交專列故意提早離開亞霍登（Yahodyn）車站，另一列載有前美國中央情報局局長彼得雷烏斯的火車在無人機襲擊時仍在亞霍登車站。

約翰遜譴責襲擊「毫無意義」

周日清晨約5時，該「外交專列」在距離波蘭邊境僅2公里停下，原因是後方列車遭到無人機攻擊。據指因列車接獲通報，及時疏散車上人員，事件未造成人員傷亡。兩列火車在確認威脅解除後，恢復行駛至波蘭。