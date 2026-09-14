為申請重啟機組竄改數據 日本濱岡核電廠營運商社長及會長引咎辭職

日本中部電力公司申請重啟濱岡核能發電廠期間竄改數據，被監管機構裁定屬不當行為。中部電力周一(14日)召開記者會致歉，宣布社長林欣吾及會長勝野哲引咎辭職。 中部電力今年1月承認，向監管機構「原子能規制委員會」申請重啟濱岡核電廠3號及4號機組時，竄改安全以及模擬重要地震的相關數據等，且未如實向監管機構說明。數據涉及耐震設計基準的「基準地震動」。 中部電力周一公布外部調查委員會的調查結果。該報告未認定中部電力高層與竄改數據直接有關，但指出經營團隊的斥責對前線員工構成壓力，而這「成為不當行為的主要原因之一」。

關於中部電力不當行為的經過，報告指出，2014年以來，反覆出現人為選定數據的不當行為，儘管已有2次內部通報，但是這種行為並未被糾正。 關於竄改數據的原因，報告指出，在不守規定的觀念下，公司內部部分人亦持有異常想法，認為「我們正在做對的事情」。 報告指，中部電力負責核電廠土木工程及建築設計、耐震評估及建設管理的部門「原子能土建部」，並未正確且充分向公司高層報告實情，也就是面臨原子能規制委員會嚴厲的批評及要求。中部電力把盡早重啟濱岡核電廠列為重要的經營目標，在此情況下，「原子能土建部」規劃出不切實際的審查時程。

隨著上述時程延誤，中部電力高層要求迅速因應審查。現場人員受到經營階層斥責進度延誤後，把「無論如何都必須盡早重啟濱岡核電廠」的焦慮付諸行動。 報告指，公司內部已形成一套「獨自的正當化理論」，以「濱岡核電廠的安全沒有問題」為由，抱持信念把不當的行為合理化。報告批評，公司欠缺企業治理所須、匯集多元意見的機制。此外，中部電力並未建立能獨立驗證調查結果的機制，成為不當行為持續發生的原因之一。 濱岡核電廠位於靜岡縣御前崎市，營運商為中部電力。調查報告直指營運商內部管理與企業文化失當，建議「防止異常觀念蔓延，也就是把不當行為合理化，是當務之急」。

中部電力宣布，社長林欣吾以及會長勝野哲為了負起責任，將在本月30日離任。董事安井稔將在10月1日接任社長。此外，公司決定撤回濱岡核電廠3號及4號機組的重啟審查申請。傳媒指，這讓該核電廠重啟前景更不明朗。