法國總統大選明年舉行 極右馬琳勒龐民調暫列第一

《路透社》報道，根據民調機構「Toluna Harris Interactive」的調查，馬琳勒龐在不同的第一輪選舉模擬情境中，可望獲得33%至36%的選票。該調查於9月8日至10日期間進行。代表極左派「不屈法國」（France Unbowed，LFI）的梅朗雄，在5種民調模擬情境中，至少有3種預計可晉級第二輪；另有一種情境則與其他候選人並列第二。不過，若進入第二輪對決，民調顯示馬琳勒龐將輕鬆擊敗梅朗雄。

法國現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）的前總理菲利普（Edouard Philippe），在其中一種模擬情境中領先梅朗雄，並在另一種情境中與他並列；其餘候選人在所有情境下皆落後於梅朗雄。

報道指出，隨著馬克龍第二個、也是最後一個總統任期將結束，他留下逐漸空洞化的政治中間地帶，以及疲弱的經濟，為馬琳勒龐所屬的「國民聯盟」（National Rally）等強硬派政黨創造發展空間。至於馬琳勒龐料第三度參選，她於2017年與2022年打入第二輪，最終皆敗給馬克龍。

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