美婦FB上載母女同框影片 幼女遭AI起底包括住址

猶他州母親Kalie Robins上載與女兒於車內唱歌片段，料不到FB母公司的Meta AI可從其和家人的新舊帖文，生成了女兒詳細個人資料檔案。(互聯網)

美國一名母親發文呼籲其他父母上載子女照片時要小心，她只是於社交平台Facebook分享在車內與其中一名女兒一起唱歌的片段，但卻遭FB母公司的Meta AI起底，包括兩名年幼女兒的名字和她們的出生日期，以及她們的照片和影片，甚至試圖找出他們一家住在哪裡，還找到數年前已刪除的照片。 聊天機械人自動問「那名兒童乘客是誰？」 來自猶他州的Kalie Robins表示，Meta AI聊天機械人彈出對話框，問「那名兒童乘客是誰？」她第一時間想到「誰人會問一名幼童這樣的問題」，基於試探她按了那個提問指令。結果Meta AI開始生成有關其孩子的詳細個人資料，包括從其他家庭成員陳年舊帖文取得資訊，例如Robins母親分享外孫女出生時的帖文和照片。

AI「爬文」找到居住地點 Robins又指，Meta AI還問「Kalie Robins居於哪裡？」之後在與其曾居住地方有關的新舊帖文中「爬文」，竟然顯示出「找到Kalie Robin居住地點」訊息。Robins說，「它整合了我的資訊向其他人展示我的居住地點。」她指出，在其社交帳號個人資訊中並無提供住址，她只是發布了在車裡唱歌的片段，並沒有叫FB建立其家庭資訊檔案。 根據Robins向科技新聞網站《Futurism》提供的截圖，Meta AI從家屬發布的生日帖文、宣布孩子出生帖文等列出其女兒的年齡、可能就讀年級、出生體重、最喜歡的海灘和書籍，以及他們一家會去哪裡行山等私隱細節。

Meta回應：有關功能運作不如預期 Meta回應表示，旗下AI提問指令的原意是為了幫助使用者了解感興趣的主題或帖文，並強調「當某人點選指令並使用這項功能時，它生成的回應來自使用者本來就能自行取得的資訊」。不過，Meta也坦承Robins的個案顯示，該功能運作不如預期，因為系統絕不該提出此類涉及個人私隱的問題。目前官方已經緊急修正相關設定，避免類似事件再度發生。