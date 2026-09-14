美國68歲眾議員蒂法尼乘小型飛機迫降湖泊 與機師游到岸邊獲救

美國國會眾議員、威斯康辛州州長候選人蒂法尼(Tom Tiffany)上周六(12日)晚乘搭小型飛機返家時緊急迫降瓦索湖(Lake Wausau)，他與機師自行游到岸邊獲救。他周日在消防局對傳媒講述這段劫後餘生的經歷，邊拭淚邊笑著表達內心的感激，並強調事件不會影響他的州長競選活動。

美聯社等報道，共和黨籍的蒂法尼憶述：「當時機師說，『我們正在下墜』、『繫緊你的安全帶』。我用力拉了一下，把安全帶繫好、繫緊。約10秒後……我們就撞擊水面了。」

68歲的蒂法尼說，飛機迫降瓦索湖後，他與機師博爾茨一直待在機身上方，直到飛機開始往下沉時，他們才決定試著游到岸邊。他們大約游了30到45米，直到水深淺到能站起來。