美國68歲眾議員蒂法尼乘小型飛機迫降湖泊 與機師游到岸邊獲救

美國國會眾議員、威斯康辛州州長候選人蒂法尼(Tom Tiffany)上周六(12日)晚乘搭小型飛機返家時緊急迫降瓦索湖(Lake Wausau)，他與機師自行游到岸邊獲救。他周日在消防局對傳媒講述這段劫後餘生的經歷，邊拭淚邊笑著表達內心的感激，並強調事件不會影響他的州長競選活動。
美聯社等報道，共和黨籍的蒂法尼憶述：「當時機師說，『我們正在下墜』、『繫緊你的安全帶』。我用力拉了一下，把安全帶繫好、繫緊。約10秒後……我們就撞擊水面了。」
68歲的蒂法尼說，飛機迫降瓦索湖後，他與機師博爾茨一直待在機身上方，直到飛機開始往下沉時，他們才決定試著游到岸邊。他們大約游了30到45米，直到水深淺到能站起來。
「上帝保佑我們。」
蒂法尼說：「我們真的很幸運，昨晚有上帝保佑我們。」蒂法尼還跟救援人員逐一握手，表達感謝。
警方表示，該小型飛機於晚上9時前不久迫降湖上，兩人離開飛機後，機師撥打911報警。救援人員隨後到場，駕駛消防氣墊船將他們救起。
蒂法尼：現在才意識到事情的嚴重性
蒂法尼表示：「我可能現在才意識到事情的嚴重性。昨晚我們沿路上都在開玩笑，但我們也知道情況嚴重，試著在過程中保持輕鬆。」
蒂法尼說，當時他結束林肯日晚宴返家，乘搭的單引擎小型飛機接近瓦索市中心機場時，突然失去動力，需緊急降落湖泊。事件中，他右眼上方割傷，共縫了12針。博爾茨是已退休的空軍飛行員，他身上也有割傷，縫了4針。
聯邦航空管理局(FAA)表示，該局將調查事故原因。美國國家運輸安全委員會(NTSB)表示，正在等待FAA評估失事飛機的損壞情況，以判定是否足以讓NTSB介入調查。
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