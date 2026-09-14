18歲兒子意外身亡 心碎母取消旅行盼退票 廉航因「死早咗一日」拒退款

喪子母親取消旅程遭拒退款 瑞安航空10天條款惹爭議：兒子早逝一天反失350英鎊補償 英國一名母親在18歲兒子不幸意外身亡後，取消原定與丈夫的西班牙假期，原以為能獲航空公司退款，卻因兒子離世日期較條款規定早了一天，而被拒退票。她批評廉航瑞安航空(Ryanair)做法冷漠及欠人情味，形容事件令其心情雪上加霜。 45歲的蒂娜(Tina McDermont)原定於8月30日與丈夫從英國紐卡素出發，乘搭瑞安前往西班牙阿利坎特(Alicante)，展開4天旅程。然而，他們18歲兒子比利(Billy McDermont)於8月19日在一宗意外中身亡，令一家陷入哀痛之中，旅程亦被迫取消。

蒂娜其後聯絡瑞安客服，並提交兒子的死亡證明，希望申請退回機票費用。但她表示，航空公司通知她不符合退款資格，原因是比利離世的日期距離航班出發超過10天。 兒子「遲了一天離世」不獲退票 根據瑞安現行政策，若訂票旅客或其直系親屬，包括伴侶、父母或子女，在航班起飛前10天內去世，可申請獲得日後可用於重新購票的旅遊積分(travel credit)，即變相退票。然而，由於比利是在航班出發前11天離世，即超出規定期限一天，蒂娜因此未能獲任何補償。

蒂娜得知無法取回約350鎊(約3,700港元)機票費用時感到震驚，她原希望把款項用於支付兒子的殮葬開支，「比利的離世完全是個巨大打擊，他才剛滿18歲。我根本不可能照常出國旅行，我只想留在家人身邊，一起面對這件事」，她表示，原以為提供死亡證明後便能順利獲退款，但在申請過程中卻不斷被要求提供死亡日期資料，「我以為不會有問題，可以拿回那筆錢用於兒子的葬禮，但後來才發現有這個我從來不知道的10天規定」。 婦指「傷上加傷」斥航空公司無人情味

蒂娜又透露，當她在手機應用程式中與客服對話時，對方建議她直接缺席登機(no show)，待取得相關證明後再向保險公司提出索償。但她認為這做法只是把責任轉嫁給保險公司。她表示，「他要遲一日離世，我才可以拿回那筆錢，這真的很荒謬，也很小器」，「政策應該按個別情況處理，而不是一刀切。這樣的規定毫無人情味」，「所有人都很有同情心，只有他們(瑞安)例外。我失去的是自己的孩子，這件事本來已經令人難以承受」。 蒂娜批評：「這不只是金錢問題，而是原則問題。對瑞安這樣的大公司而言，350鎊根本微不足道，但整件事讓我的悲傷變得更加沉重。」她認為航空公司應重新檢視有關政策，「對於失去孩子這類情況，應該展現更多體諒和同情心。」她揚言未來不會再選乘該公司。

瑞安重申不符資格 建議向保險公司索償 瑞安發言人回應事件時，重申其政策立場，指公司容許旅客在直系親屬於航班出發前10天內離世的情況下申請旅遊積分，但由於今次個案發生於規定時限之外，因此有關乘客不符合資格；並稱公司已向蒂娜提供所需文件，以便她向保險公司索償。