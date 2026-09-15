特朗普：AI毀滅人類說法是騙局　美須維持發展領先中國

Anthropic、OpenAI及xAI呼籲放慢人工智能(AI) 的發展步伐，美國總統特朗普於特朗普在社交平台兩度發文，指AI將接管世界、摧毀人類等所有負面說法都是「騙局」，目前出現一場針對AI及數據中心的病態陰謀論，唯一感到高興的是中國，並揚言在其總統任內，AI發展不會被「破壞勢力」所阻擋。

特朗普在網上發文反對放緩AI發展。他宣稱他自己足以成為防止人工智能失控的有力護欄，並反問縱觀商業歷史，何時會有行業領導人呼籲制定監管措施，一旦嚴格執行，就會將他們推向滅亡及破產邊緣，他認為，AI和數據中心將成為歷史上最偉大的經濟發展引擎，比石油、黃金、鑽石甚至互聯網都更強大，並批評目前出現一場針對AI及數據中心的病態陰謀，唯一感到高興的是中國。