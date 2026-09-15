俄烏戰爭｜北韓援俄軍2288死　BBC：半數死於自爆

北韓「海外軍事行動戰鬥功勳紀念館」近日公開展覽資料顯示，北韓派遣協助俄羅斯攻擊烏克蘭的士兵已有2,288人陣亡，英日媒體報道，死亡軍人以15歲至25歲的年輕人居多，推測「半數死於自爆」。
綜合報道，北韓派兵援俄以補足與烏克蘭戰事前線人力缺口，英國廣播公司(BBC)引述消息人士，揭露朝俄兩國結盟細節，消息人士看到鄰近紀念館墓園的300名陣亡者墓碑，以及其餘死亡士兵的骨灰盒，上面均寫有陣亡者的姓名、出生日期與死亡原因，15歲至25歲佔大多數。
BBC：北韓兵被灌輸「寧死不能被俘」信念
BBC指，北韓軍人視被俘虜為犯罪，烏克蘭軍方曾拍攝一支戰場影片顯示，一北韓軍負傷俯臥雪地，見烏軍接近，他高喊「金正恩」後便引爆他置於下巴處的手榴彈。消息人士推測：「過半死者是自爆的」，因為士兵都被灌輸「寧死不能被俘」的信念，紀念館還展示一些士兵「寧死不當烏克蘭俘虜」的宣誓文件，此外，因無人機攻擊而死者也不少。
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