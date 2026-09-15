登富士山山梨縣直升機救援擬收費　每5分鐘400元

日本第一高峰富士山是熱門登山景點之一，但鑑於在非登山季節仍常發生山難事故，山梨縣政府研擬新規定，要求遊客在淡季登山需事先申報，並考慮「使用者付費」，如有遊客需要官方出動救援直升機救援，費用可能以5分鐘8,000日圓(約405港元)為單位計算，預定明年9月上路。

綜合報道，橫跨山梨縣與靜岡縣境的富士山開放登山期是每年7月1日至9月10日，在非登山季節，雖然天候較為惡劣，急救站也暫時關閉，登山遊客仍蜂湧而至，截至去年的7年間，光是靠山梨縣一側就發生21宗事故，其中有4人死亡。兩縣正打算參考埼玉縣「直升機救援收費」辦法，對富士山救援行動收費。山梨縣知事長崎幸太郎今在記者會上表示，山梨縣政府決定制訂新規因應，內容包含遊客在非登山季期間，攀登到半山腰6合目以上的話，有義務事前申報，需包含裝備、登山計畫、保險等資訊，若計畫不夠周全的話，官方會勸告修正。