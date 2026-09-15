登富士山山梨縣直升機救援擬收費　每5分鐘400元

日本第一高峰富士山是熱門登山景點之一，但鑑於在非登山季節仍常發生山難事故，山梨縣政府研擬新規定，要求遊客在淡季登山需事先申報，並考慮「使用者付費」，如有遊客需要官方出動救援直升機救援，費用可能以5分鐘8,000日圓(約405港元)為單位計算，預定明年9月上路。
綜合報道，橫跨山梨縣與靜岡縣境的富士山開放登山期是每年7月1日至9月10日，在非登山季節，雖然天候較為惡劣，急救站也暫時關閉，登山遊客仍蜂湧而至，截至去年的7年間，光是靠山梨縣一側就發生21宗事故，其中有4人死亡。兩縣正打算參考埼玉縣「直升機救援收費」辦法，對富士山救援行動收費。山梨縣知事長崎幸太郎今在記者會上表示，山梨縣政府決定制訂新規因應，內容包含遊客在非登山季期間，攀登到半山腰6合目以上的話，有義務事前申報，需包含裝備、登山計畫、保險等資訊，若計畫不夠周全的話，官方會勸告修正。
埼玉縣實施救援收費後個案明顯減少
對於出動直升機救難收費，山梨縣政府希望包括直升機燃料費、人力等開支，收費方式目前尚未定案，據稱以5分鐘8000日圓為單位計價。前提是在非登山季節期間、而且遊客沒有事前申報，直升機救援需要收費，希望遏止魯莽登山的遊客。即使遊客事前申報了，但登山計畫若被專家認定「輕率」，也會被徵收救援費用。
山梨縣政府預計修改相關法規後，於明年9月起上路。新規定可能也會列出在哪些情況下需要收費、哪些情況下可豁免直升機費用。原則上在開放登山季節，應該不會向遊客收取救援費用。日本埼玉縣政府已實施類似收費制度。2018年起，埼玉縣派遣救難直升機前往山區救難，且有風險的情況下，會收取燃料費，5分鐘8,000日圓為單位計價。截至今年8月，約8年來適用於44宗救難案件，去年度的案件共5宗，每次收取的費用平均約11萬日圓(約5,575港元)，修法前後各7年的救援案件數量，從52宗減少到34宗。