珍惜生命｜24歲男女靜坐路軌　雙雙遭列車撞斃(有片慎入)

美國紐約曼克頓下城於周日(13日)凌晨發生一宗驚悚命案，一對24歲的年輕男女被拍到靜坐在地鐵軌道上，隨後遭迎面而來的地鐵列車直接撞擊，當場不幸身亡。
綜合報道，死者分別為來自新澤西州的24歲男子Navam Kaul，以及來自紐約州的24歲女子Malaika Chitre，兩人均於 2024 年畢業於羅格斯大學。事發於13日凌晨約3點15分，在曼克頓春天街(Spring Street)車站。根據網上流傳影片顯示，這對男女在事故發生前，正靜靜坐在鐵軌上，隨後遭一輛南向行駛的列車撞到，急救人員當場宣布兩人死亡。
警方調查二人有沒有受酒精或其他影響
警方初步調查指出，目前沒有任何跡象顯示兩人曾遭人推落，或是不慎跌落軌道。調查人員正進一步釐清，兩人為何進入軌道，以及有沒有受酒精或其他影響。現場未發現遺書，也沒有發現謀殺或肢體衝突的跡象。
警告：以下影片或會令人情緒不安
🔥🚨— Joker Jon's (@NorenNamert) September 15, 2026
На станции метро Spring Street в Манхэттене (Нью-Йорк) поезд сбил насмерть 24-летнего мужчину и женщину.
Их видели обнимающимися на путях, когда состав наехал на них.
Оба погибли на месте. pic.twitter.com/laXYfaiOe0
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