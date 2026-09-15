蘇格蘭威爾斯北愛首長簽聲明　推動脫離英國獨立

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的首席部長，周一（14日）在威爾斯首府卡迪夫罕有會晤，簽署一份涵蓋獨立、經濟、能源及對歐關係的諒解備忘錄。(美聯社)

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的首席部長，周一（14日）在威爾斯首府卡迪夫罕有會晤，簽署一份涵蓋獨立、經濟、能源及對歐關係的諒解備忘錄，認為英國政府對三地的管治正步向終結，無權阻撓三地的民主進程，或破壞人民自決未來，警告倫敦要為憲制變革做準備。三位領袖將於下月與英國首相貝安德舉行會談。

「西敏寺無權阻礙民主」

蘇格蘭首席部長及民族黨領袖施榮禮、北愛爾蘭首席部長及新芬黨副黨魁敖美雪、威爾斯首席部長及威爾斯黨黨魁楊偉思以所屬政黨領袖的身份在備忘錄中表示：「任何西敏寺政府都沒有權利阻礙民主，或破壞人民決定自己未來的原則。」備忘錄稱，這是三地首席部長首次同時致力脫英，「未來屬於歐盟」。