蘇格蘭威爾斯北愛首長簽聲明　推動脫離英國獨立

蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的首席部長，周一（14日）在威爾斯首府卡迪夫罕有會晤，簽署一份涵蓋獨立、經濟、能源及對歐關係的諒解備忘錄，認為英國政府對三地的管治正步向終結，無權阻撓三地的民主進程，或破壞人民自決未來，警告倫敦要為憲制變革做準備。三位領袖將於下月與英國首相貝安德舉行會談。
「西敏寺無權阻礙民主」
蘇格蘭首席部長及民族黨領袖施榮禮、北愛爾蘭首席部長及新芬黨副黨魁敖美雪、威爾斯首席部長及威爾斯黨黨魁楊偉思以所屬政黨領袖的身份在備忘錄中表示：「任何西敏寺政府都沒有權利阻礙民主，或破壞人民決定自己未來的原則。」備忘錄稱，這是三地首席部長首次同時致力脫英，「未來屬於歐盟」。
施榮禮：貝安德將成聯合王國末代首相
施榮禮跟敖美雪都呼籲舉行自決公投，惟楊偉思拒絕為舉行自決公投提出時間表，僅規劃啟動全國對話，但指民眾漸意識到英國的管治已失效，權力要更貼近人民及社區，威爾斯應擁有作為一個國家所需的權力、資源及公平待遇。施榮禮形容首相貝安德，將是聯合王國最後一位首相。有份與會的北愛新芬黨黨魁麥克唐納形容，會議具歷史意義，指三地有權舉行公投決定自己的未來。
英國政府回應指，首相貝安德仍然堅信聯合王國的統一，並致力在4地推行改革，當大家為了共同的價值觀及解決問題而團結，而並非分裂時，聯合王國才能展現最佳狀態。貝安德下月將與三地領袖會面。
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