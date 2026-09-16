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出版：2026-Sep-16 10:45
更新：2026-Sep-16 10:45

特朗普應承派5000美元都無用　共和黨中期選舉民調落後

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美國總統特朗普支持度略為回升。（圖／路透）

美國總統特朗普支持度略為回升。（圖／路透）

美國總統特朗普的民意支持率在8月底跌至任內新低後略有回升，但最新民調顯示，共和黨在即將到來的國會期中選舉中仍面臨嚴峻挑戰，選民對民主黨掌控國會的支持度明顯上升。

路透社與益普索（Ipsos）14日公布最新民調，特朗普目前的支持率為35%，較8月底創下的33%歷史低點回升2個百分點；但仍有63%的受訪美國人表示不認同他的施政表現。

個人支持率略有回升

民調顯示，在「國會意向投票」方面，民主黨目前以44%支持度領先共和黨的37%，領先幅度達7個百分點，創下特朗普2025年重返白宮以來民主黨在這項指標上的最大優勢。這項結果也顯示，共和黨在2026年中期選舉前的政治前景正在承受壓力。

值得注意的是，特朗普近期提出一項構想，若共和黨能在國會維持多數，政府將向美國民眾發放每人5,000美元（約3.92萬港元）的「股息」。然而，最新民調顯示，約63%的受訪者不支持這項計劃，反映選民對相關經濟承諾仍抱持疑慮。

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此外，民調也顯示，美國民眾對經濟議題的態度出現變化。在經濟政策誰更值得信任的問題上，民主黨首次在近10年來取得領先。分析認為，伊朗戰爭導致能源價格上升，加上通脹及家庭生活成本壓力，可能進一步影響選民對特朗普政府經濟政策的評價。

伊朗戰爭致能源價格上升

特朗普政府在華府推動的大型建設計劃同樣引發分歧，包括白宮宴會廳等工程受到部分民眾反對，尤其民主黨支持者的反彈更加明顯。

隨着2026年期中選舉逐漸逼近，最新民調顯示，儘管特朗普個人支持率較8月底的歷史低點稍微回升，共和黨整體選情卻未同步改善。民主黨在國會支持度上的領先，以及選民對經濟與政府政策日益增加的不滿，都可能成為共和黨爭取國會席次時的重要挑戰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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