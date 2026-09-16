特朗普應承派5000美元都無用　共和黨中期選舉民調落後

美國總統特朗普的民意支持率在8月底跌至任內新低後略有回升，但最新民調顯示，共和黨在即將到來的國會期中選舉中仍面臨嚴峻挑戰，選民對民主黨掌控國會的支持度明顯上升。

路透社與益普索（Ipsos）14日公布最新民調，特朗普目前的支持率為35%，較8月底創下的33%歷史低點回升2個百分點；但仍有63%的受訪美國人表示不認同他的施政表現。

個人支持率略有回升

民調顯示，在「國會意向投票」方面，民主黨目前以44%支持度領先共和黨的37%，領先幅度達7個百分點，創下特朗普2025年重返白宮以來民主黨在這項指標上的最大優勢。這項結果也顯示，共和黨在2026年中期選舉前的政治前景正在承受壓力。