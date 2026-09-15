英國王室｜哈里梅根子女開學兩日即轉校 校舍太遠現保安憂慮

幾年前高調脫離王室的英國哈里王子，上月突然與妻子梅根、兩名子女7歲的阿奇和5歲的莉莉貝舉家回流英國，惟兩名子女開學僅兩日便決定轉校，報道指原因是學校距離住所較遠，加上附近交通繁忙，令保安團隊憂慮接送的安全問題。

路透社報道，哈里王子一家在美國加州生活6年後搬回英國，阿奇和莉莉貝於本月開始在英國入學。據報哈里王子回英定居，因非短暫停留，獲政府委員會重新評估安全風險，包括受公帑資助的保護服務，委員會上周與夫婦會面，並要求提供他們的日程安排等資料。哈里與梅根目前住所及子女學校的具體位置一直沒有公開。不過，兩人的發言人周一證實，阿奇及莉莉貝入讀原本學校僅兩日後便會轉校。

強調非對學校有任何不滿

發言人表示，保安團隊就目前安排的實際可行性進行討論後，決定讓兩名子女轉校，主因考慮到住所與原本學校之間距離較遠，沿途交通繁忙，增加保安人員接送時的難度及風險。發言人強調，哈里與梅根十分感謝學校教師及職員對兩名子女的照顧和關愛，轉校決定不應被解讀為對學校提供的優質照顧有任何不滿。另有報道指，哈里與梅根本非常喜歡原本的學校，但由於團隊無法確保接送孩子上下學的安全，他們不得不做出艱難的決定，對需轉校決定感可惜。