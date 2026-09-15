立陶宛領空出現不名無人機　被北約戰機擊落

立陶宛國家危機管理中心稱，9月15日午夜，一架北約戰鬥機在立陶宛境內擊落了一架無人機。發言人稱，無人機的來源尚待確定。
立陶宛國家危機管理中心早前報告稱，由於首都維爾紐斯附近可能發現無人機，當局已召集了北約軍事人員。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在X上發文，稱一架無人機進入了立陶宛領空，並被北約戰鬥機摧毀，他感謝盟軍人員的迅速反應。
立陶宛總統暗示與俄烏戰爭有關
他寫道：「隨著俄羅斯加強對烏克蘭的侵略，這種準備對我們地區至關重要。立陶宛將與北約盟國一道捍衛領空。」
立陶宛國家危機管理中心發言人表示，這架無人機很可能是從白俄羅斯入境，在立陶宛南部靠近第二大城市考納斯的普拉特庫奈村附近被擊落。
近來俄羅斯軍用無人機頻頻闖入鄰國領空，也引發了外界對俄羅斯在烏克蘭的戰爭蔓延到北約邊界的擔憂。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🇱🇹🇳🇴🚨 NATO fighter jet shoots down drone over Lithuania— The Political Inspector | TPI (@PnPPolitics) September 15, 2026
NATO fighter jets have shot down a drone over Lithuanian airspace for the first time, according to Lithuanian President Gitanas Nausėda.
Preliminary information suggests the drone may have entered Lithuania from Belarus.… pic.twitter.com/28PT7IupxT
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