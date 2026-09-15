立陶宛領空出現不名無人機 被北約戰機擊落（網上示意圖）

立陶宛國家危機管理中心稱，9月15日午夜，一架北約戰鬥機在立陶宛境內擊落了一架無人機。發言人稱，無人機的來源尚待確定。

立陶宛國家危機管理中心早前報告稱，由於首都維爾紐斯附近可能發現無人機，當局已召集了北約軍事人員。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在X上發文，稱一架無人機進入了立陶宛領空，並被北約戰鬥機摧毀，他感謝盟軍人員的迅速反應。

立陶宛總統暗示與俄烏戰爭有關

他寫道：「隨著俄羅斯加強對烏克蘭的侵略，這種準備對我們地區至關重要。立陶宛將與北約盟國一道捍衛領空。」