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出版：2026-Sep-15 13:28
更新：2026-Sep-15 13:28

立陶宛領空出現不名無人機　被北約戰機擊落

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立陶宛領空出現不名無人機　被北約戰機擊落（網上示意圖）

立陶宛領空出現不名無人機　被北約戰機擊落（網上示意圖）

立陶宛國家危機管理中心稱，9月15日午夜，一架北約戰鬥機在立陶宛境內擊落了一架無人機。發言人稱，無人機的來源尚待確定。

立陶宛國家危機管理中心早前報告稱，由於首都維爾紐斯附近可能發現無人機，當局已召集了北約軍事人員。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在X上發文，稱一架無人機進入了立陶宛領空，並被北約戰鬥機摧毀，他感謝盟軍人員的迅速反應。

立陶宛總統暗示與俄烏戰爭有關

他寫道：「隨著俄羅斯加強對烏克蘭的侵略，這種準備對我們地區至關重要。立陶宛將與北約盟國一道捍衛領空。」

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立陶宛國家危機管理中心發言人表示，這架無人機很可能是從白俄羅斯入境，在立陶宛南部靠近第二大城市考納斯的普拉特庫奈村附近被擊落。

近來俄羅斯軍用無人機頻頻闖入鄰國領空，也引發了外界對俄羅斯在烏克蘭的戰爭蔓延到北約邊界的擔憂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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