英六旬男落藥性侵妻子逾20年 警揪出另12男涉性侵受害人

英國一名六旬男被控性侵妻子等數十項罪名，周一(14日)在曼徹斯特法院受審。他在庭上承認在妻子不知情下對她落藥性侵，有此行為長達逾20年。令人驚訝的是，另有12名男子亦涉嫌對受害人落藥性侵，被告對其發布妻子的私密影像，而當丈夫認罪時，受害人就在旁聽席上。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，該名60多歲男子在庭上承認性侵、意圖性侵、猥褻以及蓄意使用藥物等多項罪名。然而，警方調查之初，他否認所有指控，直到今年夏天才改口，承認犯下5項性侵、6項異物性侵、3項強制猥褻，以及1項未經同意散布妻子私密影像的罪名。調查至審訊期間，他承認共60項涉及侵犯妻子的控罪。