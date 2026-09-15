英六旬男落藥性侵妻子逾20年 警揪出另12男涉性侵受害人

英國一名六旬男被控性侵妻子等數十項罪名，周一(14日)在曼徹斯特法院受審。他在庭上承認在妻子不知情下對她落藥性侵，有此行為長達逾20年。令人驚訝的是，另有12名男子亦涉嫌對受害人落藥性侵，被告對其發布妻子的私密影像，而當丈夫認罪時，受害人就在旁聽席上。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，該名60多歲男子在庭上承認性侵、意圖性侵、猥褻以及蓄意使用藥物等多項罪名。然而，警方調查之初，他否認所有指控，直到今年夏天才改口，承認犯下5項性侵、6項異物性侵、3項強制猥褻，以及1項未經同意散布妻子私密影像的罪名。調查至審訊期間，他承認共60項涉及侵犯妻子的控罪。
涉案12男子最年長者超過70歲
警方調查此案期間，揪出另外12名男子可能涉案。這些男子居於英國不同地方，年齡介乎28至74歲，涉嫌對同一受害人有猥褻等惡行，他們全部否認控罪，案件預計本周稍後將在曼徹斯特法院開審，檢察官將作開案陳詞。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。