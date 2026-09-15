化療11年才知無患癌　英女控訴：毀我人生(有片)

英國女子Becky Jones在21歲時被醫師宣告罹患腦癌末期，於是接受長達11年的化療，如今34歲的她才得知當年並未罹患腦癌，崩潰向英國媒體指控「醫生毀了我的人生」。

根據英國廣播公司(BBC)報道，Becky在2012年因嚴重偏頭痛就醫，經考文垂大學醫院(UHCW)腫瘤科教授Ian Brown診斷為第4期膠質母細胞瘤(Glioblastoma)。Becky曾多次質疑腦部掃描未見腫瘤，但Ian Brown皆表示「腫瘤不一定肉眼可見」，強調若不化療將致命。於是，Becky持續接受化療11年，飽受副作用困擾，每天都得面對噁心、胃痛、口腔潰瘍及疲倦等症狀，擔心感染，也不敢參加社交活動及家庭聚會，生活嚴重受到影響。