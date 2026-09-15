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出版：2026-Sep-15 15:00
更新：2026-Sep-15 15:00

化療11年才知無患癌　英女控訴：毀我人生(有片)

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化療11年才知無患癌，英女控訴：毀我人生。(X)

化療11年才知無患癌，英女控訴：毀我人生。(X)

英國女子Becky Jones在21歲時被醫師宣告罹患腦癌末期，於是接受長達11年的化療，如今34歲的她才得知當年並未罹患腦癌，崩潰向英國媒體指控「醫生毀了我的人生」。

根據英國廣播公司(BBC)報道，Becky在2012年因嚴重偏頭痛就醫，經考文垂大學醫院(UHCW)腫瘤科教授Ian Brown診斷為第4期膠質母細胞瘤(Glioblastoma)。Becky曾多次質疑腦部掃描未見腫瘤，但Ian Brown皆表示「腫瘤不一定肉眼可見」，強調若不化療將致命。於是，Becky持續接受化療11年，飽受副作用困擾，每天都得面對噁心、胃痛、口腔潰瘍及疲倦等症狀，擔心感染，也不敢參加社交活動及家庭聚會，生活嚴重受到影響。

Becky持續接受化療11年，飽受副作用困擾。(X) 考文垂大學醫院(UHCW)。(網上圖片)

女事主患另一疾病 強效類固醇可治療

直至2024年，Becky突然接獲通知停止化療，但僅被告知Ian Brown已退休，2025年5月，律師委託神經外科及放射科專家進行獨立分析，證實她實際罹患的是腫瘤樣脫髓鞘病變(tumefactive demyelination)，僅需神經科醫師以強效類固醇治療即可。Becky大感意外：「從來沒有腦腫瘤，這一切(治療)都沒有必要」她直言教授Ian Brown「基本上毀了我的人生」。目前，包含Becky在內，已有超過40名患者對UHCW提起法律行動，指控遭過度或不必要的癌症治療。

RCP調查20宗病例，有15宗不令人滿意。(X)

RCP調查20宗病例，有15宗不令人滿意。(X)

RCP調查20宗病例 有15宗不令人滿意

英國皇家內科醫師學院(RCP)調查20宗病例，發現其中15宗「整體而言不令人滿意」，並指出「缺乏足夠臨床探究」及醫療團隊合作不足，導致診斷錯誤持續存在。不過，該份調查結果中，並未點名Ian Brown教授，而是以「Y醫生」稱呼他。

UHCW發言人回應，所有受影響患者已由資深臨床醫師重新評估，並制定適當照護計畫。此外，院方強調將在RCP調查報告公開後採取進一步行動，並重申「患者安全、就醫體驗與身心福祉，始終是我們最優先重視的事項」。BBC多次聯繫Ian Brown教授，尚未取得回應。

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