日本百歲人瑞首破10萬 連續56年創新高 最年長為114歲京都女人瑞

日本厚生勞動省周二(15日)公布，截至9月1日，日本100歲以上高齡人口達10萬7,677人，較前一年增加7,914人，是有統計以來首度突破10萬人大關，也是連續56年刷新紀錄。
《讀賣新聞》、富士新聞網(FNN)等報道，這10萬7,677人當中，女性9萬4,298人，佔近9成，男性1萬3,379人。
9月21日為日本「敬老之日」，厚生勞動省每年會在此日之前公布國內100歲以上高齡人口統計數字。在醫療技術進步以及健康意識提升下，日本100歲以上高齡人口持續增加，1963年開始統計時僅153人，2012年突破5萬人後持續攀升。
厚生勞動省表示，目前全國最高齡女性是住在京都市、現年114歲的岸本芙蓉(岸本ふよ，譯音)，她每日都十分期待與護老院其他人一起用餐，每次都會把食物吃乾淨。全國最高齡男性是熊本市112歲的加藤光，平時在護老院靠做體操保持健康。
統計顯示，日本每10萬人口中的百歲以上人瑞，平均為87.51人。按都道府縣來看，島根縣以186.65人連續14年居冠，其次是高知縣169.52人以及鳥取縣152.48人。人數最少的是連續37年「包尾」的埼玉縣，僅51.27人，愛知縣57.79人、大阪府60.06人等都市地區同樣偏低，凸顯都市與高齡化嚴重的地方鄉鎮之間的差異。
此外，今年內已滿百歲或預計滿百歲，包括海外居住及永住外國人在內共5萬4,294人，其中女性4萬5,769人、男性8,525人，較上一年度增加1,984人，同樣創下統計以來新高。日本政府將透過地方政府等，向他們頒贈祝賀信和銀杯。
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