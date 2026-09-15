日本百歲人瑞首破10萬 連續56年創新高 最年長為114歲京都女人瑞

日本全國最高齡人瑞是住在京都市、現年114歲的岸本芙蓉。(互聯網)

日本厚生勞動省周二(15日)公布，截至9月1日，日本100歲以上高齡人口達10萬7,677人，較前一年增加7,914人，是有統計以來首度突破10萬人大關，也是連續56年刷新紀錄。

《讀賣新聞》、富士新聞網(FNN)等報道，這10萬7,677人當中，女性9萬4,298人，佔近9成，男性1萬3,379人。

9月21日為日本「敬老之日」，厚生勞動省每年會在此日之前公布國內100歲以上高齡人口統計數字。在醫療技術進步以及健康意識提升下，日本100歲以上高齡人口持續增加，1963年開始統計時僅153人，2012年突破5萬人後持續攀升。