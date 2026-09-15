中國潛水教練印尼獵殺玳瑁食用　觸怒全網　機場離境被捕(慎入/有片)

近日一段在社交媒體上流傳的視頻引起極大關注。影片中一名男子在印尼皮亞內莫地區潛水時，殘忍獵殺一隻國際瀕危物種玳瑁海龜，甚至將牠烹飪食用，引起很多潛水愛好者的憤慨，據指他為中國籍AIDA自由潛水資深教練。當局14日在機場已拘捕涉事男子，並計劃遣送至事發地接受調查。
根據《揚子晚報》、《頭條新聞》等內地媒體報道，玳瑁在世界自然保護聯盟(IUCN)紅色名錄屬於極危，在中國屬於國家一級保護野生動物，印尼法律也嚴格保護所有海龜物種，禁止捕殺、交易及其制品。內地網上13日起流傳影片，一名大約36歲男子商偉(Wei Shang，音譯)，據稱為中國籍AIDA自由潛水資深教練，9日至11日曾在拉賈安帕特活動，商偉涉嫌在皮亞內莫保護區水域使用魚叉槍進行漁獵，導致一只海龜死亡，並有報道提及疑似烹飪食用，視頻和照片在社交媒體傳播後引發關注。
被捕人將被遣送回拉賈安帕特理
14日，印尼四王群島縣政府接到舉報後，隨即要求移民局採取限制出境措施。商偉試圖在蘇丹哈桑丁國際機場在離境時遭當局攔截拘捕。當局計劃於15日將其遣送回拉賈安帕特，交由當地警方及相關部門進一步處理。《揚子晚報》記者聯絡到在發布疑似烹飪玳瑁影片的男子，詢問捕獵者的身份。他聲稱自己並非視頻中的男子，並稱受到網暴，聲言報警，但未有回應記者提問，其賬號隨後顯示異常，已被限制登錄。
警告：影片內容或會令人情緒不安
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