阿拉斯加船難二人溺斃 15歲少年缺水捱餓62小時獲救（有片）

美國阿拉斯加州一名15歲少年Derek Parker Aghnaanga日前與哥哥Sidney Kulowiyi及表哥Barton Rookok出海捕魚，小型漁船在白令海域反轉，哥哥與表哥溺斃。少年則靠著緊抓反轉的船身，在冰冷海洋苦撐約62小時，最終獲美國海岸防衛隊發現並救起。家屬透露，少年獲救前曾試圖抓住哥哥及表親的遺體，直到兩人先後消失在海中。 曾抓住二人遺體 船難於9月4日發生，15歲的Derek Parker Aghnaanga當時與35歲哥哥Sidney Kulowiyi及34歲表親Barton Rookok搭乘一艘約18英尺（約5.5米）長的小型漁船，從距離阿拉斯加本土約189公里聖的勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近出海捕魚。

3人出海後遲遲未回家，家屬因此通報失蹤，美國海岸防衛隊隨即展開搜索。9月7日上午，搜救機組在聖勞倫斯島附近海域發現翻覆的漁船，並發現船身上有一名生還者。 附近的漁船「Northwest Explorer」前往救援。船長Adam White表示，救援人員找到少年時，他已出現失溫症狀，不停發抖，他設法抓住救援繩索，最終被拉上船。

Derek Parker Aghnaanga向救援人員透露，翻船後哥哥被困船底溺水身亡；表哥一度與他一起留在反轉的船身，但在獲救前一晚不慎墮海，未能生還。少年則持續留在船身，直到搜救人員抵達。 避免浸水堅強意志 成生還兩大關鍵 報道指出，當地海水溫度約攝氏10度，少年在沒有食物及飲用水的情況下，在海上度過超過兩天。家屬表示，他在這段期間主要靠禱告支撐意志；救援人員則認為，他能避免長時間浸在冰冷海水中，是能夠存活的重要原因。 救援完成後，少年被送往阿拉斯加的諾姆（Nome）接受照顧，目前正在家人陪伴下休養。意外造成哥哥與表哥雙亡，遺體之後均被尋獲，當地小型社區陷入悲痛。

🚨 INCREDIBLE SURVIVAL: A 15-year-old boy was rescued after spending three days stranded in the Bering Sea, clinging to his family’s overturned skiff. Derek Parker Aghnaanga survived, but his brother and cousin tragically died before help arrived. pic.twitter.com/X1GyF3Ltvm — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) September 14, 2026