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出版：2026-Sep-15 15:46
更新：2026-Sep-15 15:46

阿拉斯加船難二人溺斃 15歲少年缺水捱餓62小時獲救（有片）

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阿拉斯加一名少年出海遇難，苦撐62小時奇蹟獲救。（圖／路透）

阿拉斯加一名少年出海遇難，苦撐62小時奇蹟獲救。（圖／路透）

美國阿拉斯加州一名15歲少年Derek Parker Aghnaanga日前與哥哥Sidney Kulowiyi及表哥Barton Rookok出海捕魚，小型漁船在白令海域反轉，哥哥與表哥溺斃。少年則靠著緊抓反轉的船身，在冰冷海洋苦撐約62小時，最終獲美國海岸防衛隊發現並救起。家屬透露，少年獲救前曾試圖抓住哥哥及表親的遺體，直到兩人先後消失在海中。

曾抓住二人遺體

船難於9月4日發生，15歲的Derek Parker Aghnaanga當時與35歲哥哥Sidney Kulowiyi及34歲表親Barton Rookok搭乘一艘約18英尺（約5.5米）長的小型漁船，從距離阿拉斯加本土約189公里聖的勞倫斯島（St. Lawrence Island）附近出海捕魚。

3人出海後遲遲未回家，家屬因此通報失蹤，美國海岸防衛隊隨即展開搜索。9月7日上午，搜救機組在聖勞倫斯島附近海域發現翻覆的漁船，並發現船身上有一名生還者。

附近的漁船「Northwest Explorer」前往救援。船長Adam White表示，救援人員找到少年時，他已出現失溫症狀，不停發抖，他設法抓住救援繩索，最終被拉上船。

15歲少年Derek Parker Aghnaanga保持在翻船的船身上，捱餓62小時後獲救（路透） 獲救的15歲少年15歲少年Derek Parker Aghnaanga一度嘗試抓住二人遺體 獲救的15歲少年15歲少年Derek Parker Aghnaanga 15歲少年Derek Parker Aghnaanga保持在翻船的船身上，捱餓62小時後獲救

Derek Parker Aghnaanga向救援人員透露，翻船後哥哥被困船底溺水身亡；表哥一度與他一起留在反轉的船身，但在獲救前一晚不慎墮海，未能生還。少年則持續留在船身，直到搜救人員抵達。

避免浸水堅強意志 成生還兩大關鍵

報道指出，當地海水溫度約攝氏10度，少年在沒有食物及飲用水的情況下，在海上度過超過兩天。家屬表示，他在這段期間主要靠禱告支撐意志；救援人員則認為，他能避免長時間浸在冰冷海水中，是能夠存活的重要原因。

救援完成後，少年被送往阿拉斯加的諾姆（Nome）接受照顧，目前正在家人陪伴下休養。意外造成哥哥與表哥雙亡，遺體之後均被尋獲，當地小型社區陷入悲痛。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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