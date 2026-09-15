美國首證實於地球軌道部署太空武器　保密細節未公布位置

美國太空軍首度公開證實，美國已在太空部署具備武器功能的系統（space control weapons），意味著華府首次正式承認已將「太空控制武器」部署至軌道。美國空軍部長Troy Meink在9月14日表示，相關武器可用於防禦敵對勢力，也具備進攻能力，凸顯多國在太空軍事領域的競爭持續升溫。
Troy Meink在美國空軍協會相關會議上透露，太空軍目前已擁有部署在地球軌道上的「太空控制武器」。美方將「太空武器」定義為利用動能及非動能手段影響對手的太空能力，相關系統可依任務需求執行防禦或進攻。
防禦或進攻兩用
不過，美國國防部目前並未公開這些武器的具體種類、數量或部署位置。相關官員表示，部分細節仍須保密，以避免削弱武器的戰略嚇阻效果。
這項消息也與美國近年加速強化太空軍事能力的政策相呼應。美國視太空衛星為軍事通訊、情報監察、導航及飛彈預警的重要基礎設施，因此希望提升保護美方衛星、干擾或阻止敵方太空系統的能力。
此外，美方正在推動「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計劃，相關計劃也涉及太空部署的攔截能力。俄羅斯被華府認定已將太空視為可能發生軍事衝突的作戰領域。
或加劇太空軍備競賽
外界則擔憂，美國此次公開承認已在軌道部署武器，可能進一步加劇全球太空軍事化，甚至引發新一輪太空軍備競賽。專家指出，若美國公開相關能力，其他國家可能以此作為強化自身太空武器計畫的理由。
隨著衛星在現代戰爭中的重要性日益提高，太空已逐漸從單純的科技與探索領域轉變為軍事競爭的重要戰場。美國此次首度確認已在軌道部署武器，也讓全球對未來太空軍事化與太空安全的關注進一步升高。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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