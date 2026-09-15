美國首證實於地球軌道部署太空武器　保密細節未公布位置

美國太空軍首度公開證實，美國已在太空部署具備武器功能的系統（示意圖，非涉事圖片）

美國太空軍首度公開證實，美國已在太空部署具備武器功能的系統（space control weapons），意味著華府首次正式承認已將「太空控制武器」部署至軌道。美國空軍部長Troy Meink在9月14日表示，相關武器可用於防禦敵對勢力，也具備進攻能力，凸顯多國在太空軍事領域的競爭持續升溫。

Troy Meink在美國空軍協會相關會議上透露，太空軍目前已擁有部署在地球軌道上的「太空控制武器」。美方將「太空武器」定義為利用動能及非動能手段影響對手的太空能力，相關系統可依任務需求執行防禦或進攻。