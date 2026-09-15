歐盟擬限制兒童及青少年玩網上遊戲 下載遊戲前須驗證年齡

根據路透社取得的歐盟委員會草案文件顯示，歐盟將建議限制15歲以下兒童及青少年使用社交媒體、影音分享平台、人工智能(AI)聊天機械人及網上遊戲。這是迄今最全面的保護兒童及青少年免受網絡危害的計劃。 路透社指，這項提案是《歐盟兒童法》的一部分，歐盟委員會主席馮德萊恩等官員將於本月17日正式公布。歐盟委員會上述文件表示：「歐盟的做法應讓未成年人士受益於網絡服務的巨大潛力，同時保護他們免受虐待及剝削。這需要限制科技公司接觸我們孩子的管道，而不是反過來。」

該提案將涵蓋電子遊戲平台，容許根據年齡逐步開放使用各項服務，而企業的義務將取決於服務類型以及兒童和青少年的年齡。此外，企業將必須支付監管費，以資助監管機關的執法及監督工作。 提案建議，15歲以上可建立自己的帳號。13歲至14歲可請家長協助開設家長監管下的社交媒體及影音分享平台入門帳號，聯絡對象受到限制，使用時間也受到嚴格管控。

3歲至12歲兒童的帳號將完全由家長管控，僅限於符合嚴格安全標準的兒童友善服務，3歲以下兒童則不得使用這些服務。報道指，提案細節可能有變動。 歐盟委員會須在未來數月與歐盟成員國及歐洲議會磋商草案內容，之後才能立法。 相關草案列出對企業的要求，包括避免成癮性設計及有害內容推送。企業必須提供讓兒童及青少年可輕易舉報有害內容的工具，以及有效家長監護工具。 此外，社交媒體及影音分享平台將必須在用戶開設新帳號時驗證年齡，網上遊戲平台則須在兒童及青少年下載遊戲前驗證年齡。

全球對各大平台影響兒童及青少年健康和安全的疑慮日益增加，包括Facebook、Instagram、TikTok、YouTube及ChatGPT等。業者強調已採取防護措施，其中許多社媒平台設有至少13歲才能註冊的年齡門檻。