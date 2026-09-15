涉容許12歲泰國少女賣淫　日本色情按摩店主被囚5年

去年底日本東京揭發的一宗，一間色情按摩店強迫12歲泰國少女賣淫的案件，涉事按摩店經營者的52歲男子細野正之，在今日（15日）被裁定判囚5年。

據法庭案情指出，細野在庭上指自己不涉及招募，故此並不知道少女未成年。辯方指是店的經理做出僱用的決定。並稱有關的經理日薪1萬日圓，負責檢查護照等，而且少女看起來很成熟「完全不像未成年人」。辯方解釋，在得知女孩的真實年齡後，他們「立即解雇了她」。不過控方提交的通訊軟件紀錄，細野與中介人商議後決定僱用女孩，而細野從沒有採用任何方法去核實少女的年齡。根據日本的《兒童福利法》，只有涉事人有盡力核實兒童身份，而最後仍未能確定才獲免罪。