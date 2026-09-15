涉容許12歲泰國少女賣淫　日本色情按摩店主被囚5年

去年底日本東京揭發的一宗，一間色情按摩店強迫12歲泰國少女賣淫的案件，涉事按摩店經營者的52歲男子細野正之，在今日（15日）被裁定判囚5年。
據法庭案情指出，細野在庭上指自己不涉及招募，故此並不知道少女未成年。辯方指是店的經理做出僱用的決定。並稱有關的經理日薪1萬日圓，負責檢查護照等，而且少女看起來很成熟「完全不像未成年人」。辯方解釋，在得知女孩的真實年齡後，他們「立即解雇了她」。不過控方提交的通訊軟件紀錄，細野與中介人商議後決定僱用女孩，而細野從沒有採用任何方法去核實少女的年齡。根據日本的《兒童福利法》，只有涉事人有盡力核實兒童身份，而最後仍未能確定才獲免罪。
根據控方指出，細野涉及在2025年的6月，與店的經理合謀，允許一名未滿18歲的女孩在未核實年齡的情況下，與多名男性顧客進行猥褻行為。同年8月，細野亦對女孩進行猥褻行為。法院指，細野因未能妥善核實女孩的年齡，例如檢查其身份證明文件而被判有罪。法院指被告作為僱主，應對其不當的僱用行為負責，因為該行為未對居住地或年齡進行任何核實。令被迫進行性行為的女孩遭受的心理創傷。最後男子被判囚5年，並判罰款100萬日圓。
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