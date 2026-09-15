日本電力公司疑發生職場欺凌　19歲職員留遺書電塔墮下身亡

日本德島縣在上星期發生疑似職場欺凌引發的自殺事件。一名19歲的電力公司男員工，在檢查電塔期間突然從碗塔墜下身亡，其後在其遺留的物品內，發現一封遺書。

日本四國電力的德島分公司在今日（15日）接受會談後得知，在上星期三（9日），四國電力在德島縣上勝町發生有職員墜下的事件。警察確認，死者是19歲的四國電力職員松岡一輝。松岡在上周三的上午，接指示去檢查雷擊對電塔造成的影響時，被發現簽40米高的電塔墜下，松岡身上的安全裝置部份鬆脫，並在其身上發現一封遺書，並在翌日交到家屬手。