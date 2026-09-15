日本電力公司疑發生職場欺凌　19歲職員留遺書電塔墮下身亡

日本德島縣在上星期發生疑似職場欺凌引發的自殺事件。一名19歲的電力公司男員工，在檢查電塔期間突然從碗塔墜下身亡，其後在其遺留的物品內，發現一封遺書。
日本四國電力的德島分公司在今日（15日）接受會談後得知，在上星期三（9日），四國電力在德島縣上勝町發生有職員墜下的事件。警察確認，死者是19歲的四國電力職員松岡一輝。松岡在上周三的上午，接指示去檢查雷擊對電塔造成的影響時，被發現簽40米高的電塔墜下，松岡身上的安全裝置部份鬆脫，並在其身上發現一封遺書，並在翌日交到家屬手。
四國電力表示，他們德島的分公司在上周末收到家屬提交的遺書副本，遺書提及松岡對職場環境以及人際關係的不安，公司表示將調查是否涉及職場欺凌，四國電力指出於隱私考慮，無法透露遺書的具體內容。並指將交由專家作出調查。據家屬透露，松岡在今年4月入職，在8月完成培訓後獲調派前線工作，不過在其遺書上，松岡透露經常被公司的資深職員言論欺凌，包括指：「這份工作你也做不好」、「你真蠢」、「你該去死」之類的話。並在聚會上，因為松岡未成年不能喝酒，而強迫他吃東西代替，讓他吃至嘔吐，松岡稱「感覺自己身心俱疲，快要死了。」松岡又在遺書上表示，對自己未能盡孝以及軟弱向家人道歉。
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