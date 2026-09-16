俄羅斯護衛艦發射照明彈　近距離掠過丹麥軍用直升機

俄羅斯與北約成員國丹麥之間的軍事緊張情勢再添一宗事件。丹麥國防部表示，一艘俄羅斯護衛艦14日在丹麥外海國際水域，朝一架執行例行任務的丹麥軍用直升機發射兩枚照明彈（flares），其中一枚從直升機附近近距離飛過，所幸未造成機體或人員傷亡。 丹麥國防部指出，涉事的是丹麥空軍一架「Fennec」軍用直升機，當時正在格澤爾（Gedser）外海執行例行攝影任務，對位於國際水域的俄羅斯護衛艦進行拍攝與監控。俄軍護衛艦隨後朝直升機方向發射兩枚照明彈，其中一枚從直升機旁近距離掠過。

發射照明彈理由不明 丹麥國防部表示，照明彈屬於煙火類裝置，通常可在海上作為警示或注意訊號使用；目前並未進一步說明俄艦為何向丹麥直升機發射照明彈，也尚不清楚雙方在事件發生前是否曾進行通訊。 丹麥國防部長布魯斯（Jeppe Bruus）表示，事件「相當嚴重」，認為這反映俄羅斯方面的風險承受程度正在提高，並批評俄方此舉是「非常不專業的海上操作」。丹麥外交部也已決定召見俄羅斯駐丹麥大使，就事件要求說明。

波羅的海局勢持續升溫 布魯斯強調，事件發生在國際水域，丹麥目前沒有考慮啟動北約第4條或第5條機制。不過，他表示丹麥將向俄羅斯傳達明確訊息，不會接受這類行為；丹麥軍方也將持續執行監控及蒐集情報等合法任務。 此次事件發生之際，波羅的海周邊安全局勢持續升溫。近期波蘭在波羅的海沿岸發現疑似俄羅斯軍用無人機，立陶宛也通報北約戰機擊落一架疑似從白俄羅斯方向進入的無人機，使俄羅斯與北約國家之間的軍事摩擦再度受到關注。