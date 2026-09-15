日男大阪酒店房內掐死88歲母 割頸自殘倒臥血泊待救

日本一名57歲男子涉嫌在大阪市酒店房內掐死88歲母親後持刀割頸自殘，倒在血泊中，直至酒店職員發現後報警，才將他送院救治。

疑犯帶母親入住酒店

日本放送協會(NHK)、《產經新聞》等報道，案發於大阪市中央區一間酒店，警方表示，57歲男子廣順司涉嫌於本月6日至7日期間，在中央區伏見町一間酒店房間內掐住88歲母親廣昌子頸部，導致她窒息死亡。經驗屍後法醫初步確認，老婦的死亡時間為本月7日凌晨3時左右。

根據警方調查，廣順司與母親從本月2日起入住該酒店，直到7日預定退房時間，他沒有現身辦理退房手續。職員隨後前往其房間，開門後驚見廣昌子躺在床上，已沒有氣息，廣順司頸部有刀傷浴血倒在一旁。